Ante crisis en el INE, Sheinbaum buscará “Plan C” de reforma electoral tras elección 2027

En Palacio Nacional se volvió a escuchar la voz de Andrés Manuel López Obrador. La declaración del 31 de marzo de 2023, cuando dio el espaldarazo a Guadalupe Taddei. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum se desmarcó.

“Lo que dije, y lo sostengo, es que Guadalupe Taddei traicionó al pueblo… dos años después, ¿qué pasó? Porque puedes pensar un tema y después, cuando ocurre otra cosa… se pudo haber pensado que era una persona honesta, pero resultó que no, entonces, afortunadamente, decidió separarse del cargo” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Ante la crisis por la probable corrupción en la gestión de Guadalupe Taddei, la mandataria reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe sanearse, ser más austero.

“Que se bajen el sueldo los consejeros… que los actuales consejeros, pues, estén a la altura de esa circunstancia y que se transparente todo para que no se caiga en ningún conflicto de interés” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Aseguró que, después de la elección del 2027, insistirá en una reforma electoral a través de un Plan C.

“Yo hice una propuesta de reforma electoral que no fue aprobada, incluso hice un Plan B… nomás pasen las elecciones lo voy a volver a proponer porque me parece fundamental que los partidos políticos no tengan tanto financiamiento, que no existan los plurinominales” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Por lo pronto, dijo que el Consejo General debe hacerle frente a los retos, entre ellos, el paro de trabajadores.

“Del paro este de los trabajadores de módulos que lo tiene que atender, pues el Consejo del INE, las buenas condiciones de trabajo de estos trabajadores” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Y sobre la situación jurídica Guadalupe Taddei, no le corresponde al Gobierno, resaltó la mandataria.

“Pues eso lo determina la fiscalía; si hay suficientes elementos para un procedimiento penal, pues tiene que definirlo; y administrativos, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación” Claudia Sheinbaum / presidenta de México

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