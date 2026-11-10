Trump asegura que hay “avances” para el fin de la guerra; Irán asegura que es falso

Irán afirma que Trump está usando noticias falsas. Fotos: AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que hay “avances” para lograr el final de la guerra lanzada contra Irán, pero abogó por mantener el bloqueo naval impuesto a Irán en el estrecho de Ormuz.

“La acción militar no parece que sea algo muy necesario, pero la tenemos cargada y preparada, lista para usarla si hay motivo. Hay un avance hacia el final de este conflicto. Creo que va a terminar bastante pronto”, afirmó en conferencia de prensa desde la Casa Blanca.

Trump destacó que Estados Unidos envió un tercer portaviones a la región “por si acaso”. “Tenemos muchos”, enfatizó. “Están cargados y listos y espero que no tengamos que usarlos”, remarcó.

Irán tilda de “noticias falsas” las conversaciones

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, desmintió rotundamente las declaraciones del presidente estadounidense sobre presuntos avances para finalizar el conflicto bélico entre ambos países.

Rezaei calificó las afirmaciones de Trump de “noticias falsas” y exigió a Washington que acepte la rendición bajo las condiciones planteadas por Teherán.

“La guerra contra Irán ya arruinó al Gobierno de Estados Unidos, pero Washington se agita como un jugador desesperado. Retírense. Dejen de fabricar ‘fake news’ sobre conversaciones imaginarias. Dejen de negar el nuevo orden en Asia Occidental. Es hora de rendirse a las siete condiciones que Irán ha establecido repetidamente”, manifestó Rezaei a través de un mensaje en redes sociales.

Con respecto a Irán, Trump publicó también hoy un mensaje en redes en el que aseguró que los aliados árabes de Washington le pidieron que mantenga el “bloqueo naval” contra Irán. “Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros prefieren el ‘statu quo’, dicho de otra forma, que siga el Mayor Bloqueo Naval de la Historia y la nueva Operación Puerta de Hierro”, explicó.

Además, insistió en que Irán “no puede tener un arma nuclear y eso no es negociable”. Estados Unidos “las tiene cargadas y listas (…), pero creo que parece bastante improbable”.

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