Brenda Valenzuela acusa omisiones y promueve amparo contra García Harfuch por su hijo desaparecido

Madre de Carlos Emilio. Foto: Uno TV

A 13 meses de la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela, su madre, Brenda Valenzuela Gil, emprendió una nueva acción legal contra el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para exigir avances en la búsqueda del joven, visto por última vez en Mazatlán, Sinaloa.

Carlos Emilio desapareció el 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba de vacaciones y acudió al establecimiento Terraza Valentino. Desde entonces, su familia ha realizado distintas gestiones para conocer su paradero y ha señalado presuntas omisiones de las autoridades encargadas de investigarlo.

Brenda Valenzuela promueve amparo contra García Harfuch

A través de sus redes sociales, la madre del joven informó que presentó una demanda de amparo ante la justicia federal contra García Harfuch y otros funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), debido al presunto incumplimiento de diligencias relacionadas con la investigación.

Hoy presentamos una demanda de amparo ante jueces federales contra el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y funcionarios de la SSPC.



Mi hijo sigue desaparecido. El Ministerio Público Federal ordenó localizar a personas que podrían aportar información sobre lo que… pic.twitter.com/oe09kAnie0 — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) November 9, 2026

Valenzuela explicó que el Ministerio Público Federal ordenó localizar a personas que podrían aportar información sobre lo ocurrido el día de la desaparición de su hijo. Sin embargo, aseguró que las instrucciones fueron reiteradas sin que exista un informe completo sobre su cumplimiento.

Una orden de la Fiscalía no es una sugerencia, es un mandato que las autoridades deben ejecutar.

Madre de Carlos Emilio exige intervención de inteligencia

Brenda Valenzuela también señaló que el pasado 21 de octubre solicitó formalmente la intervención de las áreas de inteligencia del Estado para contribuir a la localización de Carlos Emilio. No obstante, afirmó que no ha recibido respuesta.

La madre cuestionó que las capacidades de investigación e inteligencia de las autoridades no se utilicen para avanzar en el caso. Asimismo, recordó que las leyes en materia de desaparición y de víctimas establecen obligaciones para las instituciones encargadas de garantizar la búsqueda y el derecho a la verdad.

García Harfuch visita Mazatlán y anuncia inversión de 900 mdp

Mientras tanto, este lunes, García Harfuch acudió a Mazatlán junto con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina para encabezar una reunión de evaluación en materia de seguridad. Ahí, se anunció una inversión de 900 millones de pesos para incorporar cerca de 200 vehículos, unidades tácticas, equipos de comunicación y tecnología de vigilancia.

Por su parte, la madre de Carlos Emilio insistió en que las autoridades deben utilizar sus recursos para localizar a su hijo. Además, dijo, deben garantizar el cumplimiento de las diligencias pendientes.

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