Clima hoy en CDMX: mañana fría, tarde cálida y posibles lluvias

¿Lloverá hoy en CDMX? Prevén chubascos

El clima en CDMX hoy, miércoles 28 de octubre, estará marcado por un ambiente cálido durante la tarde, cielo medio nublado y probabilidad de chubascos. La temperatura máxima alcanzará entre 24 y 26 grados Celsius, mientras que las lluvias podrían presentarse en distintos puntos de la capital.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a frío, con temperaturas mínimas de 12 a 14 grados Celsius. Conforme avance el día, el termómetro subirá y se mantendrá la posibilidad de lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿A qué hora lloverá en CDMX hoy 28 de octubre?

El pronóstico indica intervalos de chubascos en CDMX durante este miércoles, con acumulaciones estimadas de 5 a 25 milímetros en 24 horas.

Aunque no se especifica un horario exacto para las precipitaciones, se prevé cielo medio nublado a lo largo del día y ambiente templado a cálido durante la tarde.

También se esperan vientos de dirección variable, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 km/h.

Temperaturas en CDMX: máxima de 26 grados este miércoles

El pronóstico para la Ciudad de México contempla las siguientes condiciones:

Temperatura máxima: de 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: de 12 a 14 °C.

Cielo: medio nublado durante el día.

Lluvias: intervalos de chubascos de 5 a 25 mm.

Viento: rachas de hasta 40 km/h.

El contraste de temperaturas será notable entre la mañana y la tarde, debido al ambiente fresco a frío al inicio del día y las condiciones más cálidas previstas para las horas posteriores.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

En el Estado de México también se pronostican intervalos de chubascos, cielo medio nublado y ambiente fresco a frío durante la mañana.

Para Toluca, se esperan temperaturas más bajas que en la capital del país:

Temperatura mínima: de 8 a 10 °C.

Temperatura máxima: de 18 a 20 °C.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido en la región, con posibilidad de lluvias y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

De esta manera, el clima en CDMX y Edomex este 28 de octubre combinará temperaturas cálidas durante la tarde con condiciones favorables para la presencia de chubascos.

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