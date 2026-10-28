Con la renuncia obligada de Taddei, no se resuelven los problemas del INE

La analista política María Amparo Casar afirmó que la salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral (INE) no resuelve los problemas del organismo y señaló a Morena como corresponsable de las decisiones que, según su análisis, permitieron la concentración de poder en su presidencia.

Durante una entrevista con Pepe Cárdenas, Casar aseguró que desde hace más de un año y medio existían denuncias periodísticas sobre presuntos malos manejos en el INE, sin que se tomaran medidas. “Sí tienen que hacerse responsables los de Morena de lo que ha ocurrido en el INE”, declaró.

La analista cuestionó el nombramiento de Taddei en 2023 mediante un proceso de insaculación y recordó que contó con el respaldo de integrantes de Morena. También señaló que el Tribunal Electoral y la Cámara de Diputados facilitaron la ampliación de sus facultades para designar funcionarios dentro del instituto.

Casar sostuvo que estas decisiones debilitaron los pesos y contrapesos dentro del INE y cuestionó la actuación de la Suprema Corte frente a los señalamientos sobre la concentración de atribuciones. Para la analista, este caso demuestra la importancia de establecer límites al poder.

Finalmente, María Amparo Casar advirtió que la salida de Guadalupe Taddei no debe poner fin a las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas. “No nos podemos conformar como ciudadanos solamente con la salida de Guadalupe Taddei”, expresó, al insistir en que las averiguaciones deben continuar.

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