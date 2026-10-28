Senado quita de su página información de gastos ejercidos en 10 años

Senado retira 10 años de información pública. FOTO. Cuatoscuro

El Senado de la República retiró de su página web 10 años de información pública, correspondientes al periodo de 2014 a 2024, incluidos datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos de su presupuesto, denunció la organización ARTICULO 19.

De acuerdo con la organización, la información fue retirada durante la semana pasada. En su lugar, el Senado colocó un aviso para dirigir a los usuarios a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), bajo el argumento de cumplir con el artículo 60 de la Ley General de Transparencia.

❎ Senado de la República desecha 10 años de información pública.



Esto al retirar de su web la información administrativa del 2014-2024 de su ejercicio presupuestal, incluyendo datos sobre el destino de 10 mil 200 millones de pesos.



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¿Por qué el Senado retiró 10 años de información pública?

Artículo 19 señaló que el artículo 60 de la ley no establece que las instituciones deban eliminar información de sus portales para trasladarla a la PNT. Por el contrario, explicó que la norma exige mantener un enlace directo a dicha plataforma y contar con un buscador para facilitar las consultas ciudadanas.

La organización sostuvo que retirar los registros de 2014 a 2024 incumple las obligaciones de transparencia, pues la antigüedad de los documentos no elimina su utilidad pública.

¿Qué información dejó de estar disponible?

Los registros retirados incluían información administrativa y presupuestal del Senado correspondiente a una década.

Artículo 19 también advirtió que el portal ya presentaba falta de información desglosada de los ejercicios fiscales 2025 y 2026, relacionada con:

Contratos y licitaciones públicas.

Compras e inversiones.

Recursos entregados a las bancadas parlamentarias.

Nóminas y gastos en salarios.

Gastos mensuales en materiales y servicios.

Según la organización, estas ausencias dificultan comparar presupuestos, revisar cambios administrativos y conocer cómo se utilizan los recursos públicos.

ARTICLE 19 señala incumplimientos en transparencia

La organización explicó que los lineamientos de transparencia obligan a las autoridades a actualizar periódicamente la información de sus portales.

Además, ciertos registros deben conservarse, como mínimo, durante el ejercicio presupuestal vigente y los dos anteriores.

Artículo 19 también recordó que, cuando existen datos reservados o confidenciales, las instituciones deben elaborar versiones públicas en lugar de retirar completamente los documentos.

Piden sanciones por el retiro de información del Senado

Artículo 19 solicitó a Transparencia para el Pueblo intervenir y aplicar las medidas o sanciones previstas en la legislación ante posibles incumplimientos.

También cuestionó que, tras los cambios al sistema de transparencia de 2025, las autoridades garantes formen parte de las propias instituciones públicas.

En el caso del Senado, señaló que las denuncias ciudadanas relacionadas con sus obligaciones de transparencia serían revisadas por su propia autoridad garante.

La organización insistió en que la información pública debe permanecer accesible para permitir la vigilancia ciudadana del uso de los recursos.

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