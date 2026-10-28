Pérdida de autonomía y confianza en el INE: Leonardo Valdés Zurita

El expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta la crisis más importante de su historia, debido a los cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos y la pérdida de autonomía frente al poder político.

En entrevista con Uno TV, quien encabezó el IFE entre 2008 y 2013 señaló que la situación afecta la credibilidad del organismo electoral. También habló sobre la renuncia de Guadalupe Taddei y el proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del instituto.

Valdés Zurita explicó que el diseño original del IFE buscaba separar a los consejeros electorales de los procesos de licitación y contratación, con el objetivo de garantizar controles administrativos y vigilancia sobre el uso de recursos públicos.

Sin embargo, consideró que estos mecanismos se fueron debilitando, al igual que la autonomía institucional.

El exfuncionario sostuvo que la cercanía con el poder político no fortalece al instituto. Por el contrario, afirmó que su independencia frente al Gobierno y los partidos es fundamental para garantizar confianza en las elecciones.

¿Quién sustituirá a Guadalupe Taddei en el INE?

Sobre la sucesión en la presidencia del INE, Valdés recordó que una sentencia del Tribunal Electoral de 2023 estableció que el cargo debe ser ocupado por una mujer durante el periodo de 2023 a 2032.

Por ello, consideró que la sustituta de Guadalupe Taddei deberá ser una mujer que concluya el periodo correspondiente.

También señaló que existe la posibilidad de que la próxima presidenta tenga afinidad con Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, debido a la representación conjunta de estas fuerzas políticas en la Cámara de Diputados.

Valdés pide consenso para recuperar la confianza en el INE

El expresidente del IFE destacó que la designación requiere el respaldo de dos terceras partes de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, planteó la importancia de integrar un comité técnico de evaluación independiente, con especialistas que propongan perfiles autónomos y profesionales.

Respecto a la posibilidad de revisar administraciones anteriores, incluida la suya, aseguró que su gestión fue fiscalizada por las autoridades correspondientes y que las observaciones fueron atendidas.

Finalmente, expresó su expectativa de que la próxima designación cuente con el respaldo de distintas fuerzas políticas y contribuya a recuperar la confianza ciudadana en el INE.

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