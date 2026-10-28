San Judas Tadeo es uno de los santos más venerados en México. Foto: Cuartoscuro

San Judas Tadeo fue parte de los 12 apóstoles que seguían a Jesús de Nazaret; en México es considerado por los fieles como el patrón de las causas difíciles, ahora te decimos por qué.

Hay que mencionar que el Padre José de Jesús Aguilar ha explicado que, si bien en el santoral se tiene como fecha de celebración el día 28 de octubre, son los fieles lo que cada mes lo celebran para mantener su devoción.

San Judas Tadeo, patrón de las causas difíciles

Es considerado como el patrón de las causas difíciles o muchas veces imposibles, al que se le atribuyen diversos milagros, sobre todo, relacionados con la curación de enfermedades. Sus fieles aseguran que tiene un poder milagroso para resolver todos los problemas.

Esto puede derivar de Santa Brígida de Suecia, a quien se le considera por haber escrito un día, supuestamente, por recomendación de Jesús, que cuando necesitara obtener favores difíciles, los pidiera a través de San Judas Tadeo.

Popularidad sobre los milagros de San Judas Tadeo

Es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que, dicen, concede a sus devotos que le rezan con fe. El apóstol se reunió con San Simón, y juntos predicaron la palabra de Jesucristo para después ser canonizados.

Su muerte ocurrió luego de que sacerdotes paganos levantaran al pueblo en su contra. Ambos recibieron la “corona del martirio” y por eso la Iglesia los celebra el mismo día.

Antes de morir, miró a San Simón y le dijo que veía al Señor que los llamaba.

Entre los mitos que rodean al santo de las causas difíciles, se dice que era primo de Jesús, aunque hasta el momento, se ha podido establecer si es verdad.

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