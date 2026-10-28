Senado aprueba Paquete Económico 2027; Ley del ISR vuelve a diputados

El Senado aprobó el Paquete Económico 2027 en medio de un debate entre Morena y la oposición por el nivel de endeudamiento del país. La discusión estuvo marcada por señalamientos de “cuentas alegres” y argumentos sobre la estabilidad de las finanzas públicas.

Durante la aprobación, el oficialismo realizó un cambio de último minuto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por lo que esta legislación deberá regresar a la Cámara de Diputados.

Durante el debate, el senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó las cifras de empleo formal como muestra de la situación económica del país.

El legislador señaló que, al cierre de septiembre, el IMSS reportó más de 22 millones de puestos de trabajo registrados, cerca de los 23 millones.

En contraste, la oposición cuestionó las proyecciones económicas y advirtió que la deuda pública podría acercarse al 54% del Producto Interno Bruto (PIB).

La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, afirmó que la mitad de cada peso generado por los mexicanos ya está destinado al pago de la deuda.

Por su parte, Carolina Viggiano, del PRI, señaló diferencias entre los montos de endeudamiento contemplados en la legislación.

Según la legisladora, un artículo establece una necesidad de financiamiento de un billón 570 mil millones de pesos, mientras otro autoriza un billón 700 mil millones, una diferencia de 130 mil millones.

Morena responde a críticas por deuda pública

Ante los cuestionamientos, Morena sostuvo que el endeudamiento mantiene condiciones que permiten controlar los riesgos financieros.

El oficialismo argumentó que 80% de la deuda está contratada en pesos, a tasa fija y respaldada por reservas internacionales.

El senador Alfonso Cepeda Salas aseguró que para 2027 se proyectan menores necesidades de financiamiento, mayores ingresos públicos y crecimiento del PIB nominal, factores que, según explicó, ayudarían a moderar la deuda respecto al tamaño de la economía.

¿Por qué la Ley del ISR regresa a la Cámara de Diputados?

Durante la discusión en lo particular, el oficialismo modificó la Ley del Impuesto Sobre la Renta para exentar de los límites de deducibilidad a la industria automotriz y a 13 mil gasolineras.

El objetivo del ajuste es evitar aumentos en los precios de los combustibles.

Debido a esta modificación, la Ley del ISR regresó a la Cámara de Diputados, mientras que la Ley de Ingresos y la Ley de Derechos fueron enviadas al Ejecutivo para su entrada en vigor.

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