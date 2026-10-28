“Al primer ladrillito de poder, enloquecen”: Senado choca por crisis de credibilidad en el INE

La oposición en el Senado presentará una iniciativa de reforma para quitar los llamados “superpoderes” a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la crisis de confianza y credibilidad que enfrenta el organismo electoral.

Legisladores del PRI y PAN cuestionaron la concentración de facultades en Guadalupe Taddei y señalaron presuntas irregularidades. Por su parte, Morena defendió la legislación actual y sostuvo que el problema está en el comportamiento de quienes ejercen el poder.

PRI y PAN buscan quitar “superpoderes” a la presidencia del INE

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, anunció que la oposición impulsará una iniciativa para retirar atribuciones a quien ocupe la presidencia del INE.

El legislador acusó a Morena de haber otorgado facultades excesivas a Taddei y señaló presuntos actos de corrupción, desviación de recursos y conflictos de intereses.

“Una iniciativa para quitarle los superpoderes a quien sea el titular del INE”, declaró Añorve.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, advirtió sobre los riesgos de concentrar el poder en una sola persona y exigió consecuencias penales ante las presuntas irregularidades.

Anaya mencionó señalamientos relacionados con contratos, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Además, sostuvo que una separación del cargo no sería suficiente para resolver el problema.

Morena reconoce crisis de credibilidad en el INE

En respuesta, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, defendió la legislación vigente y consideró que los actos de corrupción no necesariamente se originan en las facultades que establece la ley.

“Cuántos hemos visto que se declaran totalmente honestos y al primer ladrillito de poder que tienen se enloquece”, expresó.

El senador también reconoció los problemas de confianza que enfrenta el organismo electoral.

“No hay duda de que el INE está en una crisis de confianza y de credibilidad”, afirmó Cantón Zetina, quien señaló la necesidad de restaurarla.

PRI exige independencia en el próximo nombramiento del INE

Ante este escenario, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió que el proceso para elegir a quien llegue al organismo garantice un perfil independiente y autónomo.

Moreno sostuvo que la persona designada debe actuar como árbitro electoral, sin depender del gobierno ni convertirse en un instrumento político.

La discusión en el Senado enfrenta dos posturas: la oposición busca modificar las facultades de la presidencia del INE, mientras Morena considera que el problema central está en la conducta de quienes ocupan cargos de poder.

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