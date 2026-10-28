Vance provocará lluvias intensas y oleaje de 3 metros; conoce los estados afectados

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Sinaloa, Nayarit y Durango

El ciclón tropical Vance provocará lluvias intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado este miércoles en varios estados de México. Los mayores acumulados de lluvia se esperan en Sinaloa, Nayarit y Durango, con precipitaciones de hasta 150 milímetros.

Según el reprote del Servicio Meteorolóico NAcional, este 28 de octubre, el fenómeno se localizará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit. Su circulación, combinada con la inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias en el occidente del país, además de vientos fuertes y oleaje de hasta tres metros en zonas costeras.

Ciclón Vance: estados con lluvias intensas este 28 de octubre

El pronóstico indica que las lluvias más intensas se concentrarán en el noroeste y occidente del territorio nacional. Estas son las entidades con mayores acumulados:

De 75 a 150 mm: sur de Sinaloa, norte de Nayarit y sur de Durango.

De 50 a 75 mm: sur de Baja California Sur, costa y norte de Jalisco, así como oeste y sur de Zacatecas.

De 25 a 50 mm: sur y sureste de Chihuahua, oeste y suroeste de Coahuila y costa de Colima.

Además, se esperan chubascos de 5 a 25 mm en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

En Sonora, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Campeche y Yucatán se prevén lluvias aisladas.

Vance generará vientos fuertes y oleaje elevado

Las condiciones marítimas también se verán afectadas por la circulación del ciclón tropical.

En la costa de Jalisco se pronostican rachas de viento de 50 a 70 km/h y olas de 2 a 3 metros de altura.

En el sur de Baja California Sur y las costas de Colima se esperan rachas de 40 a 60 km/h.

Mientras tanto, Sinaloa y Nayarit tendrán rachas de 30 a 50 km/h. El oleaje alcanzará entre uno y dos metros en estas entidades, así como en Baja California Sur, Colima y el golfo de Tehuantepec.

En el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca, también se prevén rachas de 50 a 70 km/h.

Temperaturas: calor de 40 grados y frío bajo cero

Pese a las lluvias, el calor continuará en algunas regiones.

Sonora y Sinaloa registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 °C, mientras que otros estados del Pacífico y sureste alcanzarán entre 30 y 35 °C.

En contraste, las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango tendrán temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles.

También se esperan mínimas de 0 a 5 °C en zonas montañosas de Sonora, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

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