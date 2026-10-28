Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del INE comparecerá ante diputados

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, comparecerá esta semana ante la Cámara de Diputados para informar sobre las investigaciones relacionadas con el caso Guadalupe Taddei y otras posibles irregularidades dentro del instituto.

La comparecencia ocurre después de que el OIC entregó al Congreso, el lunes 26 de octubre, un informe que reporta 13 expedientes de investigación desde 2025, además de 24 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, señaló que la comparecencia permitirá conocer las investigaciones que se encuentran en curso y verificar que se realicen las diligencias necesarias.

El legislador sostuvo que se debe garantizar que la renuncia de Guadalupe Taddei no se traduzca en impunidad.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, confirmó que su bancada aceptó la comparecencia, pese a que algunos esperaban que la mayoría legislativa se opusiera.

“La transparencia es lo que más conviene al país”, afirmó Monreal.

En tanto, Rubén Moreira, coordinador del PRI, exigió que lo ocurrido con Guadalupe Taddei sea investigado, esclarecido y, en su caso, sancionado.

El diputado también consideró que hubo una vulneración al proceso electoral y afirmó que el INE quedó afectado.

INE reporta 13 expedientes y 24 investigaciones adicionales

De acuerdo con el informe presentado por el Órgano Interno de Control, desde 2025 se han abierto 13 expedientes de investigación.

De estos, nueve corresponden a contrataciones públicas e involucran a:

13 personas servidoras y exservidoras públicas.

8 personas físicas.

18 personas morales.

Además, como resultado de seis auditorías y ocho revisiones de control, se iniciaron otras 24 investigaciones.

Entre las posibles irregularidades detectadas se encuentran:

Conflicto de interés.

Enriquecimiento ilícito.

Simulación del cumplimiento de requisitos.

Abuso de funciones.

Pago de bienes y servicios con daño patrimonial.

¿Qué áreas del INE presentan irregularidades?

El informe destaca una auditoría sobre procesos de contratación, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, correspondiente al periodo de diciembre de 2024 a mayo de 2026.

En esta revisión se identificaron irregularidades en distintas áreas administrativas del INE, entre ellas:

Coordinación Nacional de Comunicación Social.

Dirección Ejecutiva de Administración.

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

Unidad Técnica de Fiscalización.

Durante su comparecencia ante los diputados, Víctor Hugo Carvente deberá actualizar la información presentada al Congreso sobre el avance de estas investigaciones.

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