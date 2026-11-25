Foto: Envato/FGR

Estados Unidos solicitó formalmente a México la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro”, presunto líder de una organización delictiva con operaciones en Sinaloa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

A través de un comunicado, la dependencia precisó que la petición diplomática se originó en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde las autoridades estadounidenses buscan procesarlo por delitos que, conforme a la legislación mexicana, corresponden a asociación delictuosa, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La FGR señaló que Meza Flores cuenta con investigaciones tanto en México como en Estados Unidos. En territorio nacional, las indagatorias incluyen posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Foto: FGR

El “Chapo Isidro” continuará bajo custodia de autoridades mexicanas

La Fiscalía indicó que, por el momento, Fausto “N” permanecerá a disposición de las autoridades mexicanas, mientras continúa el proceso penal en su contra.

De acuerdo con la dependencia, la continuación de la audiencia inicial, en la que se resolverá su situación jurídica, está programada para el 28 de noviembre de 2026.

La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, también señaló que la eventual extradición dependerá del procedimiento y las formalidades establecidas en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos, así como de los tiempos diplomáticos.

Por ello, la solicitud estadounidense no significa que la extradición ya haya sido autorizada. Mientras se determina su viabilidad, Meza Flores permanecerá sujeto a las decisiones de las autoridades mexicanas.

¿Quién es El “Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro”, es señalado como presunto jefe de una organización criminal vinculada con los Beltrán Leyva y con alianzas con una facción del Cártel del Pacífico.

Tras su detención, fue imputado en México por su probable participación en delitos relacionados con la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como delitos contra la salud.

La FGR no ha informado que exista una resolución definitiva sobre su extradición a Estados Unidos.

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