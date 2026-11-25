La violencia contra las mujeres no termina con denunciar una agresión. Para muchas, salir de una relación violenta también implica enfrentar la dependencia económica, las consecuencias emocionales y la falta de redes de apoyo. Ante este panorama, “Casa Gaviota, un vuelo sin violencia“, ofrece atención psicológica, asesoría legal y herramientas para que las mujeres recuperen su autonomía.

En entrevista con Unotv.com, Samantha Báez, directora y cofundadora de Casa Gaviota, explicó que la asociación trabaja para contribuir a la erradicación de la violencia de género mediante una red de acompañamiento y programas de prevención.

Báez explicó que cada caso necesita una atención diferente, por lo que no existe una sola ruta para todas las mujeres.

“A lo mejor una mujer lo primero que necesita es un abogado o a lo mejor lo primero que necesita es contención. Entonces depende de la situación, es cómo se va a abordar”, señaló.

Casa Gaviota brinda apoyo psicológico y asesoría legal

La organización ofrece atención a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Entre sus servicios se encuentran:

Terapia psicológica con especialistas en violencia de género.

con especialistas en violencia de género. Asesoría legal con perspectiva de género.

con perspectiva de género. Grupos de reflexión y talleres.

Acompañamiento para identificar las distintas formas de violencia.

Programas de capacitación para empresas e instituciones.

“Muchas veces las mujeres se quedan en esos espacios por el tema económico, porque tal vez no trabajaron durante toda la vida y se dedicaron a que sí es trabajo. El quedarse en casa y el cuidar de la familia y del hogar es un trabajo que no es remunerado ni es agradecido”, explicó.

Las mujeres que necesiten orientación o acompañamiento pueden acercarse a la asociación a través de sus canales oficiales:

Página web: www.casagaviota.org.mx/

www.casagaviota.org.mx/ Redes sociales: Casa Gaviota.

En su sitio pueden consultar los datos de contacto y los números de WhatsApp para solicitar un primer acercamiento.

La organización busca que las mujeres cuenten con herramientas emocionales, legales y económicas para construir una vida libre de violencia.

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