Foto: Cuartoscuro

Este domingo 29 de noviembre de 2026, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, desplazándose lentamente sobre el oriente del país y el Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo; lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche; chubascos en Veracruz y Chiapas, y lluvias aisladas en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Asimismo, mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la mañana en entidades de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente, con probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2 mil 800 msnm del Estado de México, Puebla y Veracruz.

Mientras que el nuevo frente frío 9 ingresará sobre el norte y noreste, generando evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec.

¿Dónde lloverá este domingo?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Yucatán Quintana Roo

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Guerrero Oaxaca Puebla Tabasco Campeche

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Veracruz Chiapas

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Hidalgo Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos

: Posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana : Zonas por arriba de 2,800 msnm del Estado de México, Puebla y Veracruz.

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El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Oaxaca (istmo), Chiapas (costa) y Campeche. 30 a 35 °C : Baja California Sur, Guerrero (costa), Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Chihuahua y Durango. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h : Coahuila y Nuevo León. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje: 1.5 a 2.5 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este domingo se prevé cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla, así como ambiente frío a muy frío en la región, con cielo medio nublado y ambiente frío a fresco durante la tarde.

Además, se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y en CDMX, con posibles heladas en zonas altas del Edomex.

Temperatura máxima: 16 a 18 °C.

Temperatura mínima: 6 a 8 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este lunes?

Por otra parte, este lunes el frente frío 9 se desplazará sobre el Golfo de México y la península de Yucatán, generando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península, además del sureste del país.

De igual forma, su masa de aire frío ocasionará evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Tabasco; además de mantener el ambiente matutino frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Mientras que, a la par, un nuevo frente frío 10 se aproximará al noroeste del país, propiciando rachas fuertes de viento en la región, así como chubascos en Baja California.

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