Foto: Reuters

Los colegios electorales abrieron este domingo en España para unas elecciones legislativas anticipadas de resultado incierto, en las que el socialista Pedro Sánchez busca desafiar los pronósticos favorables a la derecha, que podría regresar al poder con el apoyo de la extrema derecha.

Los colegios abrieron a las 09:00 hora local, cuando comenzaron a acudir los votantes para este escrutinio seguido muy de cerca, ya que un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez es una de las voces más visibles de la izquierda.

Elecciones blindadas

Por otra parte, destaca el dispositivo de seguridad de las elecciones generales del 29N diseñado por el Ministerio del Interior, con una movilización récord de 100 mil agentes y un plan especial de ciberseguridad para detectar amenazas dirigidas contra los sistemas electorales, las páginas web institucionales y campañas de desinformación.

La fase crítica del dispositivo comenzó a las 20:00 horas del viernes, con los actos de los partidos de cierre de campaña, e incluye el sábado de la jornada de reflexión y el día clave, el domingo 29 de noviembre, cuando se abran los colegios electorales y estén llamados a las urnas los españoles.

Interior prevé desplegar a más de 100 mil agentes, un 11.5% más que en las elecciones 2023, para garantizar la seguridad en los 22 mil 943 colegios electorales, dentro de un dispositivo en vigor hasta el cierre de los puntos de votación y la custodia y traslado de la documentación relacionada con el escrutinio a las juntas electorales de zona.

En concreto, la Policía Nacional aporta más de 30 mil agentes y la Guardia Civil otros 50 mil 300. También cuenta con el despliegue de las policías autonómicas, con 5 mil 510 agentes de los Mossos d’Esquadra, 320 de la Policía Foral de Navarra y 100 de la Policía de Canarias, así como más de 14 mil policías locales.

Ciberseguridad y páginas institucionales

La Instrucción 11/2026 firmada por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, establece un plan extraordinario de ciberseguridad coordinado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) del Ministerio del Interior y en el que participan las unidades de las Fuerzas de Seguridad especializadas en ciberdelincuencia y los Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CSIRT) nacionales de referencia.

También recoge un conjunto de “medidas preventivas, reactivas y de coordinación” ante posibles incidentes en el ámbito de la ciberseguridad que puedan afectar a las redes que soportan los sistemas informáticos relacionados con las elecciones, las campañas, las administraciones públicas y otros actores relevantes en esta materia, “todas cuyas infraestructuras son consideradas críticas”.

Además, Interior activó el pasado 4 de noviembre la Red de Coordinación para la Seguridad, encargada de “anticipar riesgos y compartir alertas” que permitan responder ante cualquier incidencia como ataques a páginas web institucionales, campañas de desinformación y amenazas dirigidas contra los sistemas electorales.

La Red de Coordinación para la Seguridad en procesos electorales competencia de la Administración General del Estado se creó en 2019 a raíz de las medidas impulsadas por la Unión Europea para reforzar la seguridad y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto “con plena libertad, seguridad y confianza”.

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