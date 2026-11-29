Seguirá el ambiente frío en la CDMX este domingo, acompañado de lluvias y niebla
Se prevén temperaturas máximas de 16 a 18 grados, así como mínimas de 6 a 8 grados.
Este domingo 29 de noviembre de 2026, la Ciudad de México tendrá cielo nublado y ambiente fresco a muy frío, con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el Valle de México el pronóstico es de cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas y bancos de niebla, así como ambiente frío a muy frío en la región, y con cielo medio nublado y ambiente frío a fresco durante la tarde.
Además, se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en el Estado de México y en CDMX, con posibles heladas en zonas altas del Edomex.
- Temperatura máxima: 16 a 18 °C.
- Temperatura mínima: 6 a 8 °C.
- Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima este lunes en la CDMX?
Por otra parte, para este lunes se prevé cielo parcialmente nublado, bancos de niebla y ambiente frío a muy frío durante la mañana, con posibles heladas en zonas altas del Estado de México, con ambiente fresco a templado por la tarde.
Toda vez que no se esperan lluvias en la CDMX ni el Edomex para este inicio de semana.
- Temperatura máxima: 18 a 20 °C.
- Temperatura mínima: 5 a 7 °C.
- Viento variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h.
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