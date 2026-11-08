Seguirán las lluvias en todo el país, con ambiente fresco en el norte y noreste

| 04:35 | F. López | Uno TV

Se prevé que el sistema frontal 4 se mantenga estacionario sobre el oriente del territorio nacional.
Lluvias y heladas por frente frío 3
Foto: Cuartoscuro

Este domingo 8 de noviembre de 2026, el sistema frontal 4 se mantendrá estacionario sobre el oriente del país, extendiéndose hasta el Golfo de México y propiciando lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en San Luis Potosí, mientras que su masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste.

A la par, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, así como la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes en Chihuahua e intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Baja California Sur.

Toda vez que un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

¿Dónde lloverá este domingo?

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
    • Coahuila
    • Nuevo León
    • Tamaulipas
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
    • Veracruz
    • Oaxaca
    • Chiapas
    • Tabasco
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
    • Chihuahua
    • Michoacán
    • Guerrero
    • Campeche
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
    • Baja California Sur
    • Sonora
    • Sinaloa
    • Durango
    • Zacatecas
    • San Luis Potosí
    • Guanajuato
    • Querétaro
    • Hidalgo
    • Puebla
    • Tlaxcala
    • Estado de México
    • Ciudad de México
    • Morelos
    • Jalisco
    • Colima
    • Yucatán
    • Quintana Roo
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
    • Aguascalientes

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

  • Temperaturas máximas:
    • 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (suroeste y costa).
    • 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas:
    • -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
    • 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • Viento:
    • Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
    • 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.
  • Oleaje:
    • 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
    • 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
  • El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este domingo se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado y presencia de bruma por la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla, con ambiente cálido durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

  • Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
  • Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
  • Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
  • ¿Cómo estará el clima el lunes?

Por otra parte, para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación ciclónica vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera origine lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste de México.

Además, el frente 4 se extenderá sobre el oriente del país con características de estacionario, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste.

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