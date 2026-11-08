Seguirán las lluvias en todo el país, con ambiente fresco en el norte y noreste

Foto: Cuartoscuro

Este domingo 8 de noviembre de 2026, el sistema frontal 4 se mantendrá estacionario sobre el oriente del país, extendiéndose hasta el Golfo de México y propiciando lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en San Luis Potosí, mientras que su masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste.

A la par, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, así como la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes en Chihuahua e intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Baja California Sur.

Toda vez que un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

¿Dónde lloverá este domingo?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Coahuila Nuevo León Tamaulipas

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Veracruz Oaxaca Chiapas Tabasco

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chihuahua Michoacán Guerrero Campeche

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Sonora Sinaloa Durango Zacatecas San Luis Potosí Guanajuato Querétaro Hidalgo Puebla Tlaxcala Estado de México Ciudad de México Morelos Jalisco Colima Yucatán Quintana Roo

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Aguascalientes

:

El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (suroeste y costa). 30 a 35 °C : Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Chihuahua y Durango. 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes : zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Oleaje: 2.0 a 3.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California. 1.0 a 2.0 metros de altura : golfo de Tehuantepec.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este domingo se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado y presencia de bruma por la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla, con ambiente cálido durante la tarde.

De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.

Temperatura máxima: 24 a 26 °C.

Temperatura mínima: 11 a 13 °C.

Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Cómo estará el clima el lunes?

Por otra parte, para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación ciclónica vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera origine lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste de México.

Además, el frente 4 se extenderá sobre el oriente del país con características de estacionario, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.