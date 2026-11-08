Seguirán las lluvias en todo el país, con ambiente fresco en el norte y noreste
Se prevé que el sistema frontal 4 se mantenga estacionario sobre el oriente del territorio nacional.
Este domingo 8 de noviembre de 2026, el sistema frontal 4 se mantendrá estacionario sobre el oriente del país, extendiéndose hasta el Golfo de México y propiciando lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como chubascos en San Luis Potosí, mientras que su masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste.
A la par, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste, así como la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias fuertes en Chihuahua e intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Baja California Sur.
Toda vez que un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, centro, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, previéndose lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
¿Dónde lloverá este domingo?
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Michoacán
- Guerrero
- Campeche
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Jalisco
- Colima
- Yucatán
- Quintana Roo
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Aguascalientes
El pronóstico de temperatura, viento y oleaje:
- Temperaturas máximas:
- 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (suroeste y costa).
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas:
- -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Viento:
- Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
- 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Puebla.
- Oleaje:
- 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.
- 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
- El clima en el Valle de México
Respecto al Valle de México, para este domingo se prevé cielo medio nublado y ambiente fresco a templado y presencia de bruma por la mañana, así como ambiente frío en zonas altas del Estado de México y bancos de niebla, con ambiente cálido durante la tarde.
De igual forma, se esperan lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX y el Estado de México, que podrían acompañarse con descargas eléctricas.
- Temperatura máxima: 24 a 26 °C.
- Temperatura mínima: 11 a 13 °C.
- Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
- ¿Cómo estará el clima el lunes?
Por otra parte, para este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que una circulación ciclónica vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera origine lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noroeste de México.
Además, el frente 4 se extenderá sobre el oriente del país con características de estacionario, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, occidente, centro, sur y sureste, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste.
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