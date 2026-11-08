Incendio en Bordo de Xochiaca moviliza a bomberos de tres municipios; humo se extiende por varios kilómetros

El incendio se registró en Edomex. Foto: Fernando Cruz

Un incendio en el relleno sanitario de Bordo de Xochiaca, en el Estado de México, movilizó este sábado 7 de noviembre a bomberos de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec, quienes trabajan para sofocar las llamas.

De acuerdo con autoridades municipales, el fuego comenzó durante la madrugada y se extendió hasta la tarde, lo que provocó una columna de humo visible desde varios kilómetros.

Los equipos de emergencia realizan labores conjuntas para controlar el incendio, mientras las autoridades emitieron recomendaciones para proteger a la población ante la presencia de humo.

Bomberos de tres municipios combaten incendio en Bordo de Xochiaca

Elementos de Protección Civil y Bomberos de los tres municipios participan en las maniobras para combatir el fuego en el relleno sanitario.

Los cuerpos de emergencia utilizan carros tanque y atacan las llamas desde distintos puntos, con el objetivo de controlar su propagación.

También emplean maquinaria pesada para remover toneladas de basura y acceder a los puntos donde permanece activo el fuego.

La acumulación de residuos obliga a los equipos de emergencia a realizar trabajos de remoción para llegar a las zonas afectadas.

¿Qué recomiendan las autoridades por el humo del incendio?

Ante la columna de humo generada por el incendio, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl pidió a los habitantes adoptar medidas preventivas para reducir su exposición.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Cerrar puertas y ventanas de viviendas y establecimientos

de viviendas y establecimientos Cubrir ranuras con trapos húmedos para evitar la entrada de humo

Evitar actividades al aire libre mientras persista la presencia de humo

mientras persista la presencia de humo Utilizar cubrebocas en caso de tener que salir a la calle

Las medidas buscan disminuir la exposición de la población al humo que se desprende de la combustión de residuos.

¿Hay personas lesionadas por el incendio en Bordo de Xochiaca?

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni víctimas mortales como consecuencia del incendio.

Los bomberos de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Ecatepec mantienen las labores para sofocar las llamas.

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre las causas que originaron el fuego ni se ha establecido una hora estimada para concluir los trabajos de emergencia.

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