¿Sacas dinero del cajero? Cuidado con los “desplazadores”; acechan para robar aguinaldo

Condusef alertó sobre cómo operan los llamados “desplazadores”. Foto: Shutterstock

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre los llamados “desplazadores”, delincuentes que operan en cajeros automáticos para robar tarjetas bancarias y dinero mediante engaños.

El organismo explicó que su estrategia consiste en acercarse a las víctimas con una actitud “servicial” mientras realizan operaciones en el cajero automático, con el objetivo de quitarles su tarjeta bancaria y sustituirla por una falsa sin que se den cuenta.

“Mediante engaños, personas hacen creer a los usuarios que los dispositivos no pueden leer la banda magnética de la tarjeta de la que se desea retirar efectivo, de manera servicial se ofrecen a limpiar el plástico asegurando que sólo así se podrá hacer la operación, sin embargo, con movimientos rápidos cambian el plástico despojando al usuario de su tarjeta”.

Condusef

“Con el plástico en su poder, los delincuentes proceden a hacer compras en los comercios cercanos antes de que sea reportada y bloqueada, tratando de sacar el máximo provecho, sabiendo que muchas personas cuentan con más dinero que el de costumbre producto del aguinaldo y otras prestaciones que se pagan en esta época“, destacó la Condusef.

“El usuario generalmente no se percata de inmediato que la tarjeta que tiene en su poder no es la suya”.

La Condusef advirtió que esta práctica se suma a muchas otras formas que los delincuentes utilizan para robar información de tarjetahabientes.

“Tratan de conocer el NIP cuando lo tecleas en el cajero a través de cámara ocultas, binoculares o aprovechando que el usuario no cubre el teclado cuando lo está digitando; mediante distractores como letreros o mensajes fijados en los cajeros para evitar que se noten las modificaciones hechas a los dispositivos; o bien adicionar elementos que atrapan la tarjeta del cliente”, agregó.

¿Cómo operan los desplazadores?

La Condusef aseguró que estos delincuentes trabajan en grupo, haciéndose pasar por usuarios que intentan ayudarte, pasando desapercibidos.

Operan en grupo y tienen una apariencia muy común Manipulan los cajeros para dirigirte a uno en específico Cuando el cliente utiliza ese cajero, le muestra un error Los delincuentes aprovechan el momento y ofrecen su “ayuda” Distraen a la víctima para cambiar la tarjeta por otra falsa Un cómplice observa el NIP de la víctima Tras obtener la tarjeta, la usan para comprar o retirar dinero

¿Cómo evitar ser víctima de los desplazadores?

Para evitar ser víctima de este grupo de delincuentes, la Condusef recomendó:

Trata de no utilizar aquellos cajeros automáticos que se encuentren en lugares poco iluminados, concurridos o aislados, sobre todo en la noche

Evita utilizarlos si alrededor o dentro de la cabina se nota la presencia de individuos sospechosos

De preferencia llega al cajero con tu tarjeta en la mano, evitando tiempo y distracción para sacarla y realizar la operación, pues ello implica mayor riesgo

Siempre es recomendable revisar el aspecto del cajero a efecto de detectar posibles alteraciones o partes sobrepuestas que normalmente no las has visto en otros

Desconfía de cajeros en los que aparezcan letreros o comunicados, ya que las instituciones nunca solicitan información confidencial a través de esos letreros

Nunca aceptes ayuda de alguna persona, si es que el cajero presenta fallas, cancela la operación antes de retirarte

No permitas que nadie te distraiga mientras te encuentras realizando tus transacciones

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