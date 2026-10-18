Frío y chubascos se mantienen en CDMX este domingo
Además, el SMN prevé rachas fuertes de viento, con máximas de 50 km/h.
De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se mantendrán este domingo 18 de octubre en la Ciudad de México, como ha sucedido a lo largo de los últimos días.
Las lluvias podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este lunes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
Mientras tanto, el SMN informó que la temperatura tendrá un ligero aumento para este inicio de semana, ya que la CDMX alcanzará máximas de 22 °C.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 18 de octubre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se prevén chubascos.
A su vez, este 18 de octubre se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
- Evita zonas lodosas o inundadas
- Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
- Evita pisar cables de electricad caídos
- En caso de necesitar ayudar, marca al 911
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