Frío y chubascos se mantienen en CDMX este domingo

Frío y lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se mantendrán este domingo 18 de octubre en la Ciudad de México, como ha sucedido a lo largo de los últimos días.

Las lluvias podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este lunes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recuerda que se encuentra activa la #AlertaAmarilla por pronóstico de #temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 18/10/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Atiende las… pic.twitter.com/s180iMdC0V — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026

Mientras tanto, el SMN informó que la temperatura tendrá un ligero aumento para este inicio de semana, ya que la CDMX alcanzará máximas de 22 °C.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 18 de octubre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 11 a 13 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 7 a 9 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. En ambas entidades se prevén chubascos.

A su vez, este 18 de octubre se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pKhhdAkut1 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 17, 2026

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