Fiesta patronal en Tlalpan termina en violencia; hay una policía herida y dos personas baleadas

Fiesta patronal de San Pedro Mártir termina en balacera. Foto: Raúl Gutiérrez

Una riña registrada durante la madrugada de este sábado al término de la fiesta patronal en los Ejidos de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan, terminó con una mujer policía lesionada en la cabeza, dos hombres heridos por arma de fuego y una persona detenida.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las calles Ojo de Agua y Azalea, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaban labores de vigilancia y retiro de asistentes una vez concluidas las actividades del festejo.

Una violenta confrontación se registró la madrugada de este sábado al concluir una festividad en la colonia Ejidos de San Pedro Mártir, en la alcaldía Tlalpan. El altercado dejó como saldo una mujer policía lesionada en la cabeza, dos hombres con heridas de bala y una persona… pic.twitter.com/L0JdjL99Ab — Uno TV (@UnoNoticias) October 17, 2026

La versión de la policía

De acuerdo con un reporte atribuido al sector Hospitales de la SSC, varios asistentes que presuntamente consumían bebidas alcohólicas se negaron a abandonar el lugar y comenzaron a lanzar botellas contra los uniformados.

Durante el enfrentamiento, una oficial recibió un golpe en la cabeza con una botella de cerveza, lo que le provocó una lesión y pérdida del conocimiento. La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

La policía informó además que un hombre de 27 años fue detenido por su presunta participación en la agresión y puesto a disposición del Ministerio Público.

Dos personas resultaron baleadas en tlalpan

Durante los hechos también fueron localizados dos hombres con heridas por proyectil de arma de fuego.

Paramédicos del ERUM les brindaron atención médica en el sitio; sin embargo, según el reporte policial, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital y tampoco señalaron quién les disparó.

Hasta el momento no se ha establecido quién realizó las detonaciones que dejaron a los dos hombres lesionados.

Vecinos denuncian presunto abuso policial

Habitantes de San Pedro Mártir difundieron una versión distinta sobre lo ocurrido.

Según testimonios recabados en la zona, la confrontación habría comenzado durante el desalojo de los asistentes, cuando algunos policías presuntamente utilizaron fuerza excesiva para dispersar a las personas.

Vecinos señalaron que hubo empujones, golpes y daños a un puesto de micheladas. También aseguraron haber escuchado detonaciones durante el operativo.

Algunos asistentes afirmaron además que hubo teléfonos celulares dañados o retirados a personas que intentaban grabar lo sucedido.

Investigan lo ocurrido

Mientras la SSC sostiene que la agresión comenzó por personas que se negaban a retirarse del festejo, vecinos mantienen que el conflicto se originó por la actuación de algunos elementos durante el desalojo.

Por ahora, la detención del hombre señalado por la agresión contra la oficial, así como el origen de los disparos que dejaron dos heridos, forman parte de las investigaciones que deberán esclarecer las autoridades.

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