Trayectoria del huracán Polo: cuándo y de qué intensidad tocará tierra en Baja California Sur

Huracán Polo tocará tierra. Foto: Cuartoscuro

Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su informe sobre el huracán Polo, el cual se intensificó, de nueva cuenta, a categoría 5. Debido a ello, el SMN pronosticó que el fenómeno podría tocar tierra en Baja California Sur durante los próximos días.

De acuerdo con lo mencionado, durante este sábado, el huracán Polo comenzará a recurvar con dirección al territorio nacional y disminuirá a categoría 4. Posteriormente, para el domingo, se prevé que se convierta en categoría 3.

Se prevé que durante el fin de semana el #Huracán #Polo recurve hacia #BajaCaliforniaSur; se espera que impacte a principios de la semana próxima y origine #Lluvias, #Vientos y #Oleaje. Ve toda la información en el #Aviso completo ⬇️https://t.co/5ODQPkHiPm pic.twitter.com/NcrihgetCS — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

Huracán Polo tocaría tierra en Baja California Sur para el lunes

Asimismo, hacia la tarde del domingo y las primeras horas del lunes 28 de septiembre, el huracán Polo, convertido en categoría 2, estará llegando a la península de Baja California Sur, por el centro. A lo largo de todo el día afectará al estado, con rachas de viento de entre 175 y 215 km/h.

Tras tocar tierra en Baja California Sur, el SMN estima que el huracán, ya de categoría 1, cruzará hacia el golfo de California para el martes 29 de septiembre. Finalmente, el miércoles, Polo llegará a Sonora, donde se debilitará.

Polo bajará temperaturas del océano

Del mismo modo, el SMN informó que, tras el avance del huracán Polo por el Océano Pacífico, las temperaturas disminuirán conforme se acerque a Baja California Sur.

Mientras tanto, el oleaje se alejará gradualmente de la costa del Pacífico. Sin embargo, en Baja California, el nivel de las olas aumentará, alcanzando hasta 9 metros de altura.

Lluvias se intensificarán

Por otra parte, en cuanto a las lluvias, para el domingo se intensificarán en Baja California Sur. Hacia el lunes, se prevén lluvias intensas en el estado, con un estimado de entre 75 mm y 150 mm. A su vez, en Sonora, Sinaloa y Chihuahua las precipitaciones afectarán durante el lunes y martes.

Así, durante los próximos días, el huracán Polo tocará tierra como un huracán intenso, por lo que el SMN y las autoridades continuarán con el monitoreo. Mientras tanto, se hace un llamado a la población a mantenerse informado y a seguir las indicaciones de Protección Civil.

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