Huracán Simon provocará lluvias extraordinarias en Colima y torrenciales en Jalisco y Michoacán

Lluvias extraordinarias y torrenciales por huracán Simon. Foto: Cuartoscuro.

El huracán Simon, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, provocará lluvias extraordinarias en Colima y torrenciales en las costas de Jalisco y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte de las 06:00 horas, tiempo del centro de México.

Debido al #Huracán #Simon, se pronostican #Lluvias extraordinarias en #Colima, y torrenciales en costas de #Jalisco y #Michoacán.



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A esa hora, el centro del ciclón se localizó a aproximadamente 195 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 355 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora (km/h), rachas de 290 km/h y desplazamiento hacia el norte a 7 km/h.

🌀Actualmente #Simon se mantiene como un #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson, se encuentra a 195 km al sur-suroeste de Manzanillo, #Colima.



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Huracán Simon: pronóstico de lluvias por estado

La circulación del huracán Simon ocasionará precipitaciones de distintas intensidades en el occidente del país. De acuerdo con el SMN, se esperan:

Lluvias extraordinarias , superiores a 250 milímetros (mm), en Colima .

, superiores a 250 milímetros (mm), en . Lluvias torrenciales , de 150 a 250 mm, en la costa y el este de Jalisco , así como en la costa y el oeste de Michoacán .

, de 150 a 250 mm, , así como . Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el sur de Nayarit y el suroeste de Guerrero.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 120 a 130 km/h, en las costas de Jalisco y Colima.

En las costas de Michoacán se pronostican vientos de 60 a 80 km/h, con rachas de 90 a 110 km/h. Estas condiciones disminuirán durante el día.

Oleaje de hasta 8 metros por huracán Simón

El pronóstico también contempla oleaje de 6 a 8 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima, y de 4 a 6 metros en las de Michoacán. En Guerrero se esperan olas de 2 a 3 metros, con una disminución durante el día.

Además, se prevé marea de tormenta de 1 a 2 metros en la costa de Colima.

Debido a la cercanía del ciclón, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita y El Roblito, Nayarit, incluidas las Islas Marías.

También permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Riesgos por lluvias del huracán Simón

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias ocasionadas por Simón podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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