IMSS garantiza servicios pese a protestas; trabajadores votarán aumento salarial

Foto: Cuartoscuro

El IMSS informó que sus hospitales y clínicas siguen funcionando con normalidad en todo el país, pese a las protestas de trabajadores y jubilados que se han registrado en distintos estados. También confirmó que el próximo 14 de octubre se votará un aumento salarial del 6.8%.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, más de 400 mil trabajadores acudieron a sus puestos de trabajo. Los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis se mantienen disponibles.

¿Por qué hay protestas de trabajadores del IMSS?

En los últimos días, grupos de trabajadores y jubilados del IMSS han realizado manifestaciones para expresar su desacuerdo con temas laborales, entre ellos el aumento salarial aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

📢 #IMSSInforma:



Los servicios médicos y hospitalarios del Instituto continúan operando en todo el país, con la atención a las y los derechohabientes como prioridad.



Asimismo, reitera su respeto a la decisión que las y los trabajadores tomen en la consulta del próximo 14 de… pic.twitter.com/9aUHDGISrN — IMSS  (@Tu_IMSS) October 10, 2026

Ante las protestas, el Instituto pidió mantener libres las entradas de hospitales y clínicas para permitir el paso de ambulancias, pacientes con citas y personas que tienen cirugías programadas.

La Secretaría de Gobernación organizó una mesa de diálogo entre representantes del sindicato, trabajadores inconformes y un jubilado para escuchar sus demandas.

¿De cuánto será el aumento salarial para trabajadores del IMSS?

El aumento propuesto es del 6.8%, dividido de la siguiente manera:

2.9% de aumento directo al salario.

3.9% de incremento en prestaciones.

Aunque el aumento ya fue aprobado por el Congreso Nacional del SNTSS, un grupo de trabajadores expresó su rechazo.

Por eso, el 14 de octubre los trabajadores podrán votar si aceptan o no el incremento salarial. La consulta será organizada por el sindicato mediante voto libre, personal, directo y secreto, con acompañamiento de autoridades laborales.

El IMSS señaló que respetará el resultado de la votación.

¿Qué otras demandas tienen los trabajadores?

Durante la reunión, los inconformes también pidieron recuperar el Régimen de Jubilaciones y Pensiones y eliminar las Afores.

El IMSS explicó que estas peticiones requieren cambios en las leyes y que no puede resolverlas por su cuenta.

El Instituto también señaló que mantiene reuniones con el sindicato para atender problemas como la falta de medicamentos, los tiempos de espera, el mantenimiento de hospitales y la contratación de personal.

¿Cuántos trabajadores tiene actualmente el IMSS?

Según cifras del Instituto, desde 2019 su plantilla de trabajadores de base pasó de 360 mil 823 a 455 mil 454 empleados.

Esto representa 94 mil 631 trabajadores adicionales, entre ellos más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras.

Durante ese periodo, el aumento salarial promedio fue de 6.94% anual.

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