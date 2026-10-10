Ucrania ataca terminal petrolera rusa horas después del acuerdo entre Trump y Putin

El ataque provocó un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí. Foto: AFP

Ucrania atacó durante una terminal petrolera en la región rusa de Rostov, apenas horas después de que los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, acordaran el suministro de diésel a los mercados estadounidense y mundial para contribuir a reducir los precios internacionales del combustible.

El canal independiente ruso de Telegram Astra, informó que el ataque provocó un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí, ubicada en Rostov del Don, capital de la región. La instalación está encargada del almacenamiento y bombeo de combustible procedente de la refinería Neftezhájinsk, que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio.

En el ataque nocturno, en el que fueron derribados más de cien drones, resultó dañado un puente ferroviario, informó el gobernador regional, Yuri Slúsar, a través de MAX, la red de mensajería rusa.

El funcionario señaló inicialmente que el tránsito ferroviario quedó suspendido en ambas direcciones y que las autoridades verificaban la información sobre posibles víctimas, mientras los servicios de emergencia trabajaban en la zona.

Posteriormente, Slúsar informó que seis personas resultaron heridas y que varios edificios y viviendas particulares sufrieron daños. Además, se registró un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Batáisk. En el mar de Azov también fueron atacados dos buques, sin que se reportaran víctimas.

⚡️ Declaración del Presidente de la Federación de Rusia, Vladímir #Putin (9 de octubre de 2026):



Rusia confirmó su disposición a suministrar petróleo y productos petrolíferos a #EEUU y a los mercados internacionales.https://t.co/h2QI9ad1dO pic.twitter.com/oElwS3aGgE — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) October 9, 2026

Trump anuncia suministro de combustible ruso

El ataque contra la instalación petrolera se produjo después de que Trump y Putin mantuvieran una conversación telefónica en la que acordaron que Rusia suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial, con el objetivo de reducir los precios del diésel en el mercado internacional.

Poco antes, el mandatario estadounidense anunció en su red social Truth Social que, durante una conversación que calificó de «sumamente exitosa», ambos acordaron que Rusia suministrará de inmediato más de 300 mil toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial.

Trump añadió que se entregarían otras 500 mil toneladas durante noviembre y un millón de toneladas inmediatamente después. También señaló que, dependiendo del estado de las refinerías rusas, Moscú entregaría posteriormente tres millones de toneladas adicionales en un plazo breve.

Presión política por los precios del combustible

El anuncio se produce en un contexto de preocupación en la Casa Blanca y el Partido Republicano por las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que, según la información proporcionada, otorgan a los demócratas una ventaja de alrededor de siete puntos.

Entre los factores que generan malestar ciudadano figuran los elevados precios de la gasolina y las dificultades para afrontar el coste de la vida.

Por su parte, Rusia ha sufrido en los últimos meses un importante déficit de combustible, que provocó largas colas en las gasolineras. Esta situación se atribuye a los ataques ucranianos contra refinerías rusas.

En ese contexto, Trump ha exigido al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que detenga unilateralmente los ataques contra las refinerías rusas, al considerar que estas acciones afectan los precios del diésel.

Volodímir Zelenski considera “injusto” el acuerdo entre EE.UU. y Rusia

Zelenski reaccionó al acuerdo entre Moscú y Washington y lo calificó de “injusto” e “impropio de un aliado”. El mandatario ucraniano cuestionó que la decisión permita a Rusia exportar diésel en lugar de incrementar las sanciones por la guerra en Ucrania.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.