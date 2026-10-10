Huracán Isaias toca tierra en Florida y se debilita a categoría 1

Huracán Isaias deja destrozos y apagones en Florida. FOTO: Especial

El huracán Isaias tocó tierra la noche del viernes 9 de octubre en Florida, Estados Unidos, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora. El fenómeno llegó como categoría 2 cerca de Destin, en la costa del Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) pero perdió fuerza bajando a categoría 1.

Se espera que el huracán cruce Alabama y entre en el Valle de Tennessee el fin de semana

El ciclón provocó daños en viviendas, negocios y cortes de electricidad, principalmente en zonas cercanas a la costa. Las autoridades también emitieron alertas por lluvias intensas, posibles inundaciones y fuertes ráfagas de viento.

#Isaias se debilitó a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, a 75 km al este-noreste de Pensacola, Florida, Estados Unidos de América, y a 1,022 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. Por su ubicación y trayectoria, el sistema no afecta al territorio mexicano ⬇️ pic.twitter.com/eJvoLyugIu — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026

Huracán Isaias deja destrozos y apagones en Florida

En Pensacola, ciudad ubicada a poco más de una hora de Destin, los efectos del huracán Isaias comenzaron a sentirse antes de que el fenómeno tocara tierra. La fuerza del viento desprendió techos de viviendas y establecimientos comerciales. También provocó la caída de ramas y lanzó diversos objetos por el aire.

Además, varios sectores de Pensacola se quedaron sin energía eléctrica. Algunos hoteles y negocios que seguían operando tuvieron problemas para activar sus plantas de emergencia.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que las condiciones meteorológicas podían generar inundaciones y otros daños en las comunidades afectadas.

Florida y Alabama activan medidas de emergencia por Isaias

Ante la llegada del ciclón, Florida y Alabama declararon estado de emergencia para facilitar las acciones de prevención y respuesta.

En Florida se ordenaron evacuaciones en algunas comunidades costeras y se movilizaron alrededor de 5 mil integrantes de la Guardia Nacional. Las autoridades mantuvieron las advertencias por lluvias fuertes, inundaciones y posibles tornados asociados con el sistema.

¿Qué categoría alcanzó el huracán Isaias?

Antes de llegar a Estados Unidos, Isaias alcanzó la categoría 3 mientras avanzaba sobre las aguas del Atlántico.

Sin embargo, el sistema perdió intensidad durante su aproximación a Florida y tocó tierra como huracán categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h. para después bajar a categoría 1.

Isaias es el primer huracán de la temporada 2026 en el Atlántico. Su llegada ocurre en un periodo de actividad inusualmente tardía, relacionado con las condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno de El Niño.