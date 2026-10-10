Lluvias fuertes en CDMX este sábado 10 de octubre: prevén tormentas eléctricas

CDMX tendrá lluvias fuertes este sábado 10 de octubre. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá lluvias fuertes este sábado 10 de octubre, acompañadas de posibles descargas eléctricas, principalmente durante la tarde. Además, se espera cielo nublado y temperaturas máximas de hasta 22 grados.

El pronóstico indica que la capital tendrá un ambiente fresco durante la mañana, con presencia de bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, las condiciones serán de frescas a templadas, aunque se mantiene la probabilidad de lluvias fuertes en CDMX.

¿A qué hora lloverá en CDMX este sábado 10 de octubre?

Las lluvias fuertes en la Ciudad de México están previstas para la tarde de este sábado. Se esperan acumulaciones de 25 a 50 milímetros en 24 horas, con posibilidad de descargas eléctricas.

Durante gran parte del día habrá cielo medio nublado. Por la mañana, el ambiente será fresco, mientras que en las zonas altas de la región se esperan condiciones frías y bancos de niebla.

Aunque el pronóstico señala que las lluvias se presentarán por la tarde, no establece una hora exacta para su inicio.

En caso de #lluvias en la Ciudad de México, extrema tus precauciones al conducir un vehículo. Ten presentes las siguientes recomendaciones para prevenir riesgos:

🔵 Antes de circular, limpia espejos, parabrisas y faros

🔵 Enciende las luces intermitentes para ver o ser visto

🔵… pic.twitter.com/YvGDlt37xv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2026

Temperatura en CDMX: ¿cuánto frío y calor hará?

Para este sábado 10 de octubre, el pronóstico de temperaturas en la Ciudad de México contempla los siguientes valores:

Temperatura mínima: de 13 a 15 °C.

Temperatura máxima: de 20 a 22 °C.

Viento: del este y sureste, de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de hasta 40 km/h.

Lluvias: fuertes, de 25 a 50 mm en 24 horas.

Tormentas eléctricas: posibles durante las lluvias.

El ambiente será fresco durante las primeras horas del día y de fresco a templado por la tarde.

¿También lloverá fuerte en el Estado de México?

El Estado de México también tendrá probabilidad de lluvias fuertes este sábado, con acumulaciones estimadas de 25 a 50 milímetros en 24 horas.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, al igual que en la Ciudad de México.

Para la región se prevé cielo medio nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco por la mañana y bancos de niebla en zonas altas.

En Toluca, el pronóstico contempla temperaturas mínimas de 11 a 13 grados y máximas de 19 a 21 grados.

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