Asesinan al periodista Hamurabi Huesca durante fuego cruzado en Oaxaca

Asesinan a periodista en Oaxaca. Foto: Cuartoscuro

Este viernes, fue asesinado a tiros el periodista Hamurabi Huesca Manzano, quien era dueño de un portal de noticias. El suceso ocurrió en Santiago Pinotepa Nacional, según lo informado por la oenegé Artículo 19.

A su vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó que la muerte del periodista está ligada a una posible disputa entre células criminales, registrada esta tarde en Santiago Pinotepa Nacional, en la región de la Costa.

=FISCALÍA INFORMA=



Inicia FGEO investigación y establece primeras líneas tras agresión en Santiago Pinotepa Nacional



· Una de las principales líneas de investigación apunta a una disputa entre células criminales locales; el objetivo del ataque era D. A. S. A., alias “El Darío”,… pic.twitter.com/mzaHMMxylK — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) October 10, 2026

Hamurabi perdió la vida en medio de fuego cruzado

Según la investigación de las autoridades, Hamurabi, quien fue reconocido por las siglas H.S.H.M. y quien también se desempeñaba como taxista, se encontraba en las calles 13a Sur y 9a Poniente, donde planeaba brindarle un servicio de traslado a “El Darío”, identificado como uno de los principales generadores de violencia en la región.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación de la FGE de Oaxaca, un grupo armado arribó al lugar de los hechos, donde abrieron fuego contra la víctima identificada como D.A.S.A, alias “El Darío”. Sin embargo, los proyectiles habrían alcanzado a Hamurabi, quien perdió la vida al instante.

Asimismo, el grupo armado asesinó a una tercera persona en el mismo lugar, con las iniciales O.F.M.M. Tras ello, las autoridades aseguraron que la célular criminal ya está completamente identificada.

Por su parte, “El Darío” fue trasladado en calidad de urgente a un hospital regional. Más tarde, perdió la vida a causa de las heridas.

FGE no investiga muerte de Hamurabi por su profesión

Según lo informado por Artículo 19, hasta el momento, la Fiscalía del Estado no investiga la muerte del periodista por su profesión.

No obstante, las autoridades mencionaron que se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las muertes de las tres personas, así como para dar con el paradero de los responsables.

🚨 ARTICLE 19 condena y documenta el asesinato del periodista Hamurabi Huesca Manzano, ocurrido hoy en Santiago Pinotepa Nacional, #Oaxaca.



Exigimos a @FISCALIA_GobOax tomar como prioritaria la labor periodística en su investigación.



🧵 pic.twitter.com/qhfrsBoJ6B — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) October 10, 2026

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