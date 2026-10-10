Baja California activa protocolo por lluvias y vientos de El Niño

Activación de protocolo por El Niño. Foto: Gobierno de BC

El Gobierno de Baja California activó el Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente ante el pronóstico de lluvias y fuertes vientos asociados con el fenómeno de El Niño. Las precipitaciones podrían comenzar la noche del sábado en cuatro municipios y extenderse a todo el estado durante el domingo.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila instruyó reforzar la coordinación entre el estado, los ayuntamientos y la Federación para prevenir riesgos y proteger a las familias ante las condiciones meteorológicas previstas.

Instalamos de manera permanente el Consejo Estatal de Protección Civil para fortalecer las acciones de prevención entre los tres órdenes de gobierno ante la posible llegada del fenómeno de El Niño, así como dar seguimiento a los trabajos de limpieza de la canalización del Río… pic.twitter.com/Cd8WowmNnj — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) October 9, 2026

Las autoridades también revisarán la infraestructura pluvial, los cauces de agua y las zonas susceptibles a inundaciones, además de pedir a la población mantenerse informada por canales oficiales.

Lluvias en Baja California: estos municipios tendrán precipitaciones

El coordinador estatal de Protección Civil, Ignacio Lozoya Morales, informó que las lluvias podrían iniciar la noche del sábado en:

Playas de Rosarito

Playas de Tijuana

Tecate

Mexicali

De acuerdo con el pronóstico presentado durante la sesión del Consejo, las precipitaciones podrían intensificarse durante la madrugada del domingo y extenderse a los siete municipios de Baja California.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en algunas zonas, por lo que las autoridades llamaron a tomar precauciones.

A su vez, las lluvias podrían continuar durante la madrugada del lunes y disminuir gradualmente a lo largo del día. Protección Civil advirtió que las condiciones pueden cambiar, por lo que recomendó consultar las actualizaciones meteorológicas oficiales.

Gobierno revisa infraestructura pluvial ante riesgo de inundaciones

Como parte de las medidas preventivas, el coordinador de Gabinete, Ariel Lizárraga Montero, presentó una revisión de la infraestructura pluvial en puntos estratégicos de Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali y San Felipe. El objetivo, según mencionó, es identificar las zonas que requieren atención y establecer acciones para reducir posibles afectaciones por las precipitaciones.

Además, el Instituto de Movilidad Sustentable y la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua reforzarán las inspecciones para detectar depósitos irregulares de escombros y revisar los cauces.

¿Qué hacer ante las lluvias en Baja California?

El Gobierno estatal pidió a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y tomar en cuenta las siguientes medidas:

Reportar emergencias al 911.

Consultar los avisos meteorológicos en canales oficiales.

Informarse sobre la ubicación y disponibilidad de los albergues temporales.

Atender las indicaciones de las autoridades ante posibles riesgos.

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