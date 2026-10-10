Cine palestino llega a México: recomendaciones para este fin de semana

El cine palestino llega a las carteleras mexicanas con historias que abordan la vida de las mujeres, el conflicto entre Israel y Palestina y las experiencias de familias marcadas por la violencia. Por ello, esta noche en Noticias en Claro, José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, recomienda cintas como “Gracias por operar con nuestro banco”, “Lo que queda de ti” y el documental “No Other Land”, ganador del Óscar.

A pesar de la violencia y la crisis humanitaria en Gaza, cineastas palestinos continúan produciendo películas que retratan distintas realidades de su sociedad. Sus trabajos también han encontrado espacios en festivales internacionales y salas de cine de otros países.

Las tres producciones recomendadas por Valdés Peña ofrecen perspectivas diferentes: una comedia negra sobre la herencia y la situación de las mujeres, una historia familiar que recorre décadas del conflicto y un documental realizado por cineastas israelíes y palestinos.

“Gracias por operar con nuestro banco”: comedia negra sobre dos hermanas

La película “Gracias por operar con nuestro banco”, dirigida por Laila Abaz, cuenta la historia de dos hermanas que mantienen una relación complicada y deben enfrentar la muerte de su padre.

Tras su fallecimiento, ambas descubren que la herencia podría quedar en manos de su hermano, de acuerdo con las reglas sucesorias que plantea la historia. Ante esta situación, las mujeres dejan de lado sus diferencias y buscan impedir que él reciba los bienes familiares.

Una de las hermanas vive bajo fuertes restricciones sociales y familiares, mientras que la otra ha optado por una vida independiente, una decisión que también genera rechazo en su entorno.

Con elementos de comedia negra, la película aborda las tensiones entre las mujeres, las normas sociales y la lucha por la autonomía económica.

“Lo que queda de ti” recorre la historia de Israel y Palestina

Otra recomendación es “Lo que queda de ti”, una producción dirigida por Gala García que continúa en cartelera, por lo que José Antonio Valdés Peña la recomienda para este fin de semana.

La película recorre la historia del conflicto entre Israel y Palestina desde 1948 hasta la actualidad, a través de distintos personajes de una misma familia.

Durante poco más de dos horas, la trama muestra cómo los acontecimientos históricos afectan la vida de varias generaciones y transforman sus relaciones, decisiones y experiencias.

“No Other Land”, el documental ganador del Óscar

Entre las producciones destacadas también está “No Other Land”, documental realizado por un colectivo de cineastas palestinos e israelíes. La obra registra las condiciones de vida de comunidades palestinas y las consecuencias de las acciones israelíes en territorios ocupados. Su realización conjunta reúne perspectivas de cineastas de ambos lados.

En 2025, el documental ganó el Óscar a mejor largometraje documental, un reconocimiento que amplió su alcance internacional.

Las tres películas muestran distintas formas de narrar la realidad palestina, desde la sátira y los conflictos familiares hasta el registro documental. Así, el crítico de cine recomienda ampliamente esta selección, para disfrutar este fin de semana.

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