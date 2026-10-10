“No sé qué ha hecho esta mujer, yo resolví 8 guerras”: Trump dice merecer el Nobel de la Paz de Navi Pillay

Trump arremete contra Navi Pillay por el Nobel de la Paz. Fotos: AFP

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la concesión del Premio Nobel de la Paz a Navi Pillay y aseguró que nadie conoce a la jurista sudafricana. En una publicación en redes sociales, también acusó a la galardonada de odiar a Israel y volvió a reclamar el reconocimiento, al afirmar que ha resuelto ocho guerras.

El mandatario cuestionó la decisión del Comité Noruego del Nobel y sostuvo que sus acciones diplomáticas merecían el premio. Sin embargo, en su mensaje atribuyó a su gobierno el fin de varios conflictos, aunque algunos de los enfrentamientos que mencionó continúan activos.

Trump también recordó a la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz, quien le entregó su propio galardón. El presidente estadounidense retomó las declaraciones que atribuyó a Machado para defender que él merecía el reconocimiento.

Trump reclama el Nobel de la Paz y cuestiona a Navi Pillay

En su mensaje, Trump enumeró varias acciones que atribuye a su gestión, entre ellas la liberación de rehenes israelíes tras las negociaciones relacionadas con Hamás, la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y el debilitamiento de las capacidades militares de Irán.

Esta es la mujer que recibió el Premio Nobel de la Paz por encima de los Grandes Estados Unidos de América, cuyo representante, yo, resolvió ocho guerras y muchas otras cosas. ¡No sé nada de esta mujer, ni nadie más!

También aseguró que su diplomacia ha evitado enfrentamientos entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como entre Japón, China y Taiwán. Además, se atribuyó el aumento del gasto militar de los países integrantes de la OTAN hasta el 5% de su producto interno bruto (PIB).

El presidente también arremetió contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al afirmar que sus conversaciones no le han servido de nada. Al final de su publicación, sostuvo que el Nobel de la Paz quedó desacreditado por personas a las que calificó de radicales y contrarias a la democracia.

En todas las guerras que he resuelto, nunca hablé con las Naciones Unidas; no me fueron de ninguna ayuda. Los Estados Unidos de América, representados por mí, como su presidente, deberían haber recibido el Premio Nobel de la Paz

¿Quién es Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026?

Navanethem “Navi” Pillay, nacida en Durban, Sudáfrica, en 1941, es una jurista que ha dedicado su carrera a la defensa de los derechos humanos y al fortalecimiento de la justicia internacional.

Fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y de la Corte Penal Internacional. También presidió una comisión independiente de la ONU que investigó la situación en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, entre 2021 y 2025.

El Comité Noruego del Nobel anunció el 9 de octubre que Pillay recibiría el galardón por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, así como por su trabajo para impulsar el procesamiento de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.

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