Simon, Isaias, Rachel y un frente frío: lluvias este sábado en todo el país, con puntuales extraordinarias
También se prevén olas de hasta 8.0 metros de altura y rachas de viento que podrían alcanzar los 130 km/h.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este sábado 10 de octubre, los 32 estados del país tendrán lluvias, las cuales irán desde chubascos hasta lluvias extraordinarias.
El huracán Simon continuará intensificándose este sábado, como informó el SMN. A su vez, el huracán Isaias mantendrá su trayecto hacia Estados Unidos, aunque continuará provocando lluvias en el país. Por otra parte, la tormenta tropical Rachel podría impactar Baja California, mientras un frente frío se suma a los fenómenos que traerán precipitaciones.
El calor no se irá en el noroeste del país donde, si bien disminuirá para este 10 de octubre, se prevén máximas de 40 °C.
¿Dónde lloverá este sábado 10 de octubre?
Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm)
- Colima
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Jalisco
- Michoacán
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nayarit
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
- Sonora
- Sinaloa
- Durango
- Guanajuato
- Estado de México
- Morelos
- Hidalgo
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 10 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa
- 30 a 35 °C: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 120 a 130 km/h: Jalisco y Colima
- Vientos de 90 a 110 km/h: Baja California y Michoacán
- Vientos de 70 a 80 km/h: Baja California Sur
- Viento de 60 a 70 km/h: Sonora
- Viento de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán
- Oleaje de 7.0 a 8.0 metro de altura: costas de Jalisco y Colima
- Oleaje de 6.0 a 7.0 metro de altura: costas de Baja California
- Oleajes de 5.0 a 6.0 metro de altura: costas de Michoacán
- Oleajes de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Baja California Sur
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Guerrero
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Marea de tormenta de 1 a 2 metros de altura: costas de Colima
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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