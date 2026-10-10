Simon, Isaias, Rachel y un frente frío: lluvias este sábado en todo el país, con puntuales extraordinarias

Lluvias en todo el país. Foto; Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este sábado 10 de octubre, los 32 estados del país tendrán lluvias, las cuales irán desde chubascos hasta lluvias extraordinarias.

El huracán Simon continuará intensificándose este sábado, como informó el SMN. A su vez, el huracán Isaias mantendrá su trayecto hacia Estados Unidos, aunque continuará provocando lluvias en el país. Por otra parte, la tormenta tropical Rachel podría impactar Baja California, mientras un frente frío se suma a los fenómenos que traerán precipitaciones.

El calor no se irá en el noroeste del país donde, si bien disminuirá para este 10 de octubre, se prevén máximas de 40 °C.

¿Dónde lloverá este sábado 10 de octubre?

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm)

Colima

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Jalisco

Michoacán

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Oaxaca

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nayarit

Guerrero

Puebla

Veracruz

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Sonora

Sinaloa

Durango

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Hidalgo

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 10 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa 30 a 35 °C: Nayarit, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 120 a 130 km/h : Jalisco y Colima

: Jalisco y Colima Vientos de 90 a 110 km/h : Baja California y Michoacán

: Baja California y Michoacán Vientos de 70 a 80 km/h : Baja California Sur

: Baja California Sur Viento de 60 a 70 km/h : Sonora

: Sonora Viento de 30 a 50 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Yucatán Oleaje de 7.0 a 8.0 metro de altura: costas de Jalisco y Colima

costas de Jalisco y Colima Oleaje de 6.0 a 7.0 metro de altura: costas de Baja California

costas de Baja California Oleajes de 5.0 a 6.0 metro de altura: costas de Michoacán

costas de Michoacán Oleajes de 4.0 a 5.0 metro de altura: costas de Baja California Sur

costas de Baja California Sur Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Guerrero

costa de Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Guerrero Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura : costa de Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: costa de Sinaloa, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Marea de tormenta de 1 a 2 metros de altura: costas de Colima

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.

Mínima de 11 a 13 °C y máxima de 19 a 21 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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