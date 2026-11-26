Primera tormenta invernal. Foto: Cuartoscuro.

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 se formó este jueves 26 de noviembre sobre el occidente de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que sus efectos se intensifiquen durante los próximos días, principalmente en el occidente, centro y sur del país.

El organismo pronosticó lluvias de fuertes a torrenciales, un marcado descenso de las temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en distintas regiones de la República Mexicana. Las condiciones más adversas se esperan entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, cuando aumentará la intensidad de las precipitaciones.

Hoy inicia la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027

De acuerdo con los pronósticos del SMN, el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada se presentó durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, debido a la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical.

El sistema se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica. Sus efectos se extenderán a entidades del centro y sur, con lluvias de distinta intensidad, temperaturas bajas y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.

Pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para este jueves 26 de noviembre

Durante este jueves, la primera tormenta invernal ocasionará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en:

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit

Jalisco (este y sur)

Colima

Michoacán (norte y noroeste)

Guanajuato (oeste)

También se pronostican lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en:

Durango (sur)

Zacatecas (sur)

Aguascalientes

Querétaro (centro y sur)

Asimismo, se esperan lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en:

San Luis Potosí (oeste, centro y sur)

Hidalgo (oeste)

Estado de México (oeste y noroeste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (este)

Chiapas (norte y este)

En tanto, habrá intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en:

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Tabasco

Así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en:

Sonora

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

La masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en:

Sierras de Durango

Sierras de Chihuahua

Además, se esperan temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Mientras que podrían registrarse temperaturas de 0 a 5 grados en las montañas de:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Durante la noche de este jueves también se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para el viernes 27 de noviembre

El viernes, la primera tormenta invernal se desplazará sobre el occidente de México y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del territorio nacional.

El pronóstico de precipitaciones para el viernes 27 de noviembre es el siguiente:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):

Michoacán (oeste y sur)

Guerrero (oeste y suroeste)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Jalisco (sur)

Colima

Estado de México (oeste y suroeste)

Guanajuato (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Querétaro (centro y sur)

Hidalgo (sur y suroeste)

Puebla (centro y sur)

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Nayarit (sur)

Zacatecas (sur)

Aguascalientes

San Luis Potosí (sur)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y noroeste)

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Tamaulipas

Tabasco

Chiapas

En cuanto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del sábado, se prevén:

De -10 a -5 grados con heladas, en zonas serranas de:

Durango

Chihuahua

De -5 a 0 grados con heladas, en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

De 0 a 5 grados con posibles heladas, en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos, Veracruz

Oaxaca

Además, continuará la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Foto: SMN.

Pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para el sábado 28 de noviembre

Para el sábado, la primera tormenta invernal mantendrá las condiciones para lluvias intensas y descenso de temperaturas en distintas regiones del país.

Las lluvias previstas para el sábado 28 de noviembre son:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):

Guerrero (costa, centro y este)

Oaxaca (oeste)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):

Puebla (sur)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):

Estado de México (sur)

Morelos

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Michoacán (este y sureste)

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz (centro)

Respecto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del domingo, se esperan:

De -5 a 0 grados con heladas, en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

De 0 a 5 grados con posibles heladas: en zonas serranas de:

Aguascalientes

Jalisco

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Veracruz

Oaxaca

Foto: SMN.

¿Qué pasará con las lluvias y el frío el domingo 29 de noviembre?

Para el domingo, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en altura sobre el golfo de México, por lo que dejará de afectar al país. Esto favorecerá una disminución de las probabilidades de lluvia en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el sur y sureste, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional y generará viento de componente norte con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

El pronóstico de lluvias para el domingo contempla:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):

Oaxaca (centro y sur)

Yucatán (norte y este)

Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Guerrero

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

En cuanto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del lunes, se pronostican:

De -5 a 0 grados con heladas, en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

De 0 a 5 grados con posibles heladas, en zonas serranas de:

Baja California

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí,

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Foto: SMN.

¿Cómo afectará la primera tormenta invernal a la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso especial por los cambios en las condiciones meteorológicas que se esperan del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.

De acuerdo con el organismo, durante ese periodo se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y persistentes, principalmente desde la mañana del viernes hasta la mañana del sábado, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros. No se descarta que las precipitaciones continúen durante la tarde del sábado.

En las zonas altas del sur y poniente de la capital podría presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado, con posibilidad de que la cobertura nevada se prolongue hasta la mañana del domingo.

Respecto a las temperaturas, Protección Civil prevé máximas de entre 8 y 13 grados durante el viernes y sábado, así como mínimas de -2 a 6 grados. Para el domingo se espera que las condiciones mejoren, con heladas al amanecer en las zonas altas y temperaturas máximas de 16 a 19 grados.

También se pronostican rachas de viento de hasta 50 km/h durante el viernes y sábado.

Ante estas condiciones, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

No utilizar anafres ni braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

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