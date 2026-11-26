¡Llega la primera tormenta invernal! Estos serán los días de mayor impacto y estados afectados
Las condiciones más adversas se esperan entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre.
La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 se formó este jueves 26 de noviembre sobre el occidente de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que sus efectos se intensifiquen durante los próximos días, principalmente en el occidente, centro y sur del país.
El organismo pronosticó lluvias de fuertes a torrenciales, un marcado descenso de las temperaturas y posible caída de nieve o aguanieve en distintas regiones de la República Mexicana. Las condiciones más adversas se esperan entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, cuando aumentará la intensidad de las precipitaciones.
Hoy inicia la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027
De acuerdo con los pronósticos del SMN, el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada se presentó durante la madrugada de este jueves 26 de noviembre, debido a la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical.
El sistema se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica. Sus efectos se extenderán a entidades del centro y sur, con lluvias de distinta intensidad, temperaturas bajas y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas.
Pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para este jueves 26 de noviembre
Durante este jueves, la primera tormenta invernal ocasionará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en:
- Sinaloa (centro y sur)
- Nayarit
- Jalisco (este y sur)
- Colima
- Michoacán (norte y noroeste)
- Guanajuato (oeste)
También se pronostican lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en:
- Durango (sur)
- Zacatecas (sur)
- Aguascalientes
- Querétaro (centro y sur)
Asimismo, se esperan lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm) en:
- San Luis Potosí (oeste, centro y sur)
- Hidalgo (oeste)
- Estado de México (oeste y noroeste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (este)
- Chiapas (norte y este)
En tanto, habrá intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm) en:
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Tabasco
Así como lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm) en:
- Sonora
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
La masa de aire ártico asociada al sistema frontal mantendrá el ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.
Se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en:
- Sierras de Durango
- Sierras de Chihuahua
Además, se esperan temperaturas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- Zacatecas
Mientras que podrían registrarse temperaturas de 0 a 5 grados en las montañas de:
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Durante la noche de este jueves también se prevé caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para el viernes 27 de noviembre
El viernes, la primera tormenta invernal se desplazará sobre el occidente de México y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur del territorio nacional.
El pronóstico de precipitaciones para el viernes 27 de noviembre es el siguiente:
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Michoacán (oeste y sur)
- Guerrero (oeste y suroeste)
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Jalisco (sur)
- Colima
- Estado de México (oeste y suroeste)
- Guanajuato (sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Querétaro (centro y sur)
- Hidalgo (sur y suroeste)
- Puebla (centro y sur)
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Nayarit (sur)
- Zacatecas (sur)
- Aguascalientes
- San Luis Potosí (sur)
- Veracruz (centro y sur)
- Oaxaca (norte y noroeste)
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Tabasco
- Chiapas
En cuanto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del sábado, se prevén:
De -10 a -5 grados con heladas, en zonas serranas de:
- Durango
- Chihuahua
De -5 a 0 grados con heladas, en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
De 0 a 5 grados con posibles heladas, en zonas serranas de:
- Aguascalientes
- Jalisco
- Colima
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos, Veracruz
- Oaxaca
Además, continuará la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronóstico de lluvias y bajas temperaturas para el sábado 28 de noviembre
Para el sábado, la primera tormenta invernal mantendrá las condiciones para lluvias intensas y descenso de temperaturas en distintas regiones del país.
Las lluvias previstas para el sábado 28 de noviembre son:
Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm):
- Guerrero (costa, centro y este)
- Oaxaca (oeste)
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):
- Puebla (sur)
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):
- Estado de México (sur)
- Morelos
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Michoacán (este y sureste)
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Veracruz (centro)
Respecto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del domingo, se esperan:
De -5 a 0 grados con heladas, en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Guanajuato
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
De 0 a 5 grados con posibles heladas: en zonas serranas de:
- Aguascalientes
- Jalisco
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Veracruz
- Oaxaca
¿Qué pasará con las lluvias y el frío el domingo 29 de noviembre?
Para el domingo, la primera tormenta invernal se debilitará a una vaguada en altura sobre el golfo de México, por lo que dejará de afectar al país. Esto favorecerá una disminución de las probabilidades de lluvia en la mayor parte de la República Mexicana, excepto en el sur y sureste, incluida la península de Yucatán.
Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional y generará viento de componente norte con rachas de 50 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
El pronóstico de lluvias para el domingo contempla:
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):
- Oaxaca (centro y sur)
- Yucatán (norte y este)
- Quintana Roo (norte).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
En cuanto a las temperaturas mínimas durante la madrugada del lunes, se pronostican:
De -5 a 0 grados con heladas, en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Estado de México
De 0 a 5 grados con posibles heladas, en zonas serranas de:
- Baja California
- Sonora
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí,
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
¿Cómo afectará la primera tormenta invernal a la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México emitió un aviso especial por los cambios en las condiciones meteorológicas que se esperan del viernes 27 al domingo 29 de noviembre.
De acuerdo con el organismo, durante ese periodo se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y persistentes, principalmente desde la mañana del viernes hasta la mañana del sábado, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros. No se descarta que las precipitaciones continúen durante la tarde del sábado.
En las zonas altas del sur y poniente de la capital podría presentarse aguanieve o nieve durante la noche del viernes y la mañana del sábado, con posibilidad de que la cobertura nevada se prolongue hasta la mañana del domingo.
Respecto a las temperaturas, Protección Civil prevé máximas de entre 8 y 13 grados durante el viernes y sábado, así como mínimas de -2 a 6 grados. Para el domingo se espera que las condiciones mejoren, con heladas al amanecer en las zonas altas y temperaturas máximas de 16 a 19 grados.
También se pronostican rachas de viento de hasta 50 km/h durante el viernes y sábado.
Ante estas condiciones, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
- No utilizar anafres ni braseros en espacios cerrados, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono
- Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares
- No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.