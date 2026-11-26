Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este jueves 26 de noviembre de 2026, la vaguada polar dará origen a la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente mexicano, incrementando la probabilidad de lluvias en el occidente, norte, noreste, centro y sur, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, además de posible caída de nieve o aguanieve por la noche en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

De igual forma, el frente 8 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, dejando de afectar a México; sin embargo, su masa de aire ártico mantendrá ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, así como evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, y de 40 a 60 km/h durante la mañana en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la tarde.

¿Dónde lloverá este jueves?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Guanajuato

: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Durango Zacatecas Aguascalientes Querétaro

: Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : San Luis Potosí Hidalgo Estado de México Veracruz Oaxaca Chiapas

: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas Puebla Tlaxcala Ciudad de México Morelos Guerrero Tabasco

: Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora Campeche Yucatán Quintana Roo

: Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche : Zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

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El pronóstico de temperaturas, viento y oleaje:

Temperaturas máximas: 35 a 40 °C : Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). 30 a 35 °C : Michoacán.

Temperaturas mínimas: -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Durango y Chihuahua. -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila. 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes : zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Viento: Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 100 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec; y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo en durante el día : Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h : Golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora (costa).

Oleaje: 4.0 a 5.0 metros de altura : costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec. 2.0 a 3.0 metros de altura : costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (norte). 1.0 a 2.0 metros de altura : costa de Tamaulipas.



El clima en el Valle de México

Respecto al Valle de México, para este jueves se pronostica cielo medio nublado a nublado y ambiente de fresco a templado, con presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México por la mañana.

De igual forma, se esperan lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en el Estado de México, así como intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas) en CDMX.

Temperatura máxima: 19 a 21 °C.

Temperatura mínima: 10 a 12 °C.

Viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

¿Cómo estará el clima este viernes?

Por otra parte, este viernes la primera tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el occidente del territorio nacional, ocasionando probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero, e intensas en Jalisco, Colima, Guanajuato y el Estado de México.

Además, se prevé un marcado descenso de temperatura sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como la posible caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán, condiciones que se extenderán durante la noche hacia zonas por arriba de 2 mil 800 msnm del centro de la República Mexicana (Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México).

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