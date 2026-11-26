Crece la falta de empleo en México. Fotos: Cuartoscuro

El desempleo en México aumentó de 2.6% a 3% entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2026. Las personas de 25 a 44 años concentraron el mayor incremento en el número de desocupados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre de 2026 había un millón 855 mil 608 personas sin trabajo, alrededor de 225 mil más que un año antes.

Además, el número de personas que llevan más de tres meses desocupadas pasó de 209 mil 519 a 448 mil 114, lo que representa un incremento anual de 113.9%.

Los resultados corresponden a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que el Inegi publicó este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo #ENOE, en octubre 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.6 millones.



Por su parte, algunas tasas de los indicadores seleccionados de la #PEA fueron las siguientes:



▪️59.2% participación económica… pic.twitter.com/HkElY6KNXM — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 26, 2026

Personas de 25 a 44 años, las más afectadas por el desempleo en México

El grupo de personas de entre 25 y 44 años registró el mayor aumento anual en el número de desocupados, con 139 mil 783 personas adicionales.

Este sector de la población concentró 47.3% del total de personas desempleadas en México, frente al 45.2% registrado en octubre de 2025.

La distribución de la población desocupada por grupos de edad en octubre de 2026 fue la siguiente:

De 15 a 24 años: 579 mil 711 personas.

De 25 a 44 años: 877 mil 501 personas.

De 45 a 64 años: 371 mil 512 personas.

De 65 años y más: 26 mil 713 personas.

El grupo de 45 a 64 años registró el segundo mayor incremento anual, con 87 mil 844 personas adicionales en situación de desempleo.

En contraste, el número de jóvenes de entre 15 y 24 años sin trabajo disminuyó en 11 mil 912 personas.

Imagen: UnoTV (IA)

Se duplica número de personas con más de tres meses sin trabajo

Las cifras del Inegi también muestran un aumento en el número de personas que permanecen desocupadas durante periodos superiores a tres meses.

En octubre de 2025, este grupo representaba aproximadamente 12.8% de la población desocupada. Para octubre de 2026, la proporción aumentó a 24.1%.

Esto significa que casi una de cada cuatro personas desempleadas en México lleva más de tres meses sin trabajo.

Según la duración de la desocupación, el Inegi registró las siguientes cifras:

Hasta un mes: 780 mil 638 personas.

Más de un mes y hasta tres meses: 514 mil 893.

Más de tres meses y hasta seis meses: 231 mil 551.

Más de seis meses y hasta un año: 165 mil 99.

Más de un año: 51 mil 464.

Tiempo no especificado: 111 mil 963.

Por otra parte, el número de personas con más de seis meses y hasta un año sin empleo casi se triplicó, al pasar de 57 mil 225 a 165 mil 99.

¿En qué sectores económicos disminuyó la ocupación en México?

En octubre de 2026, la población ocupada en México alcanzó los 60.7 millones de personas, lo que representó una disminución anual de alrededor de 185 mil trabajadores.

Las actividades económicas que registraron las mayores reducciones en el número de personas ocupadas fueron:

Servicios diversos: 448 mil 854 personas menos.

Comercio: 253 mil 828 menos.

Industria manufacturera: 176 mil 441 menos.

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca: 27 mil 306 menos.

En contraste, la construcción registró un incremento de 313 mil 58 personas ocupadas.

Las actividades de transporte, comunicaciones, correo y almacenamiento también aumentaron su población ocupada, con 129 mil 156 personas adicionales.

Aumenta el desempleo entre hombres y mujeres

La tasa de desocupación entre las mujeres pasó de 2.4% a 2.9% durante el último año. Entre los hombres, aumentó de 2.7% a 3%.

En octubre de 2026, el Inegi contabilizó 751 mil 901 mujeres desempleadas y un millón 103 mil 707 hombres en la misma condición.

Por otra parte, la población femenina ocupada disminuyó en 317 mil 392 personas, mientras que la masculina aumentó en 132 mil 833.

Más de la mitad de los trabajadores en México están en la informalidad

La informalidad laboral alcanzó a 33.8 millones de personas durante octubre de 2026, equivalentes al 55.7% de la población ocupada.

Por su parte, 4.4 millones de personas manifestaron tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de las que les permite su ocupación actual.

El Inegi también informó que la tasa de condiciones críticas de ocupación aumentó de 37.8% a 38.6% en el último año.

Este indicador contempla condiciones laborales relacionadas con jornadas de trabajo e ingresos insuficientes, así como la combinación de ambos factores.

Finalmente, vale recordar que la próxima actualización de los indicadores de ocupación y empleo del Inegi se publicará el 24 de diciembre de 2026.

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