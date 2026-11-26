La autorización concedida a SpaceX se extiende hasta 2040. Foto: AFP

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autorizó a SpaceX a lanzar hasta un millón de satélites en el marco de su proyecto de centros de datos en el espacio, este miércoles, lo que generó preocupación en algunos expertos.

Aunque la instalación de estos centros en el espacio tiene ventajas como la posibilidad de captar continuamente energía solar, también puede perturbar la observación del cielo nocturno y las investigaciones astronómicas.

¿Cómo funcionarán los centros de datos espaciales de SpaceX?

La FCC indicó que la constelación Starmind de SpaceX procesará “cantidades masivas de datos para que sean usados aquí en la Tierra”.

La autorización concedida a SpaceX se extiende hasta 2040, según un documento publicado este miércoles por el sitio de la Comisión Federal de Comunicaciones.

“Estados Unidos está conduciendo al mundo a la era de la superinteligencia”, declaró Brendan Carr, presidente de la FCC, en un comunicado, recurriendo a la jerga que suele usar el presidente estadounidense Donald Trump cuando habla de Inteligencia Artificial (IA).

Añadió que los centros de datos serán “esenciales para apoyar el liderazgo de Estados Unidos en materia de superinteligencia”.

SpaceX no es la única empresa que quiere instalar centros de datos en el espacio

Desde el año pasado los proyectos de centros de datos en órbita se multiplican. Además de SpaceX y su constelación Starmind, Google lleva a cabo el programa Suncatcher y Blue Origin ha enviado a la FCC una solicitud para su “Project Sunrise”.

Otras empresas emergentes también tienen proyectos en curso, en especial Starcloud, que ya hizo funcionar con éxito un procesador de vanguardia llamado GPU desde un satélite, a finales de 2025. Google también tuvo un logro similar en octubre.

SpaceX tiene la ventaja de disponer de sus propios lanzadores, que ya han realizado centenares de misiones. En agosto, Elon Musk prometió una primera puesta en órbita en el cuarto trimestre de 2027 y un aumento de ritmo en 2028.

La empresa llegó a un acuerdo con Nvidia, que le proporcionará procesadores de última generación, los Vera Rubin, diseñados especialmente para operar en el espacio.

Sociedad Astronómica Estadounidense, con desánimo y consternación

La mayor parte de los programas de centros de datos en el espacio tienen una arquitectura similar, una constelación de satélites en órbita baja y cercanos entre ellos para asegurar una conexión confiable.

En el caso de Starmind, estos satélites se comunicarán con los de la constelación de red de Starlink, también de SpaceX, que transmitirá los datos. Otros competidores planean recibir datos directamente desde la Tierra y devolverlos al planeta con láser.

Pero los expertos han advertido de posibles obstáculos técnicos y de los problemas medioambientales que podría acarrear esta tecnología.

Entre los desafíos aún sin resolver, figura la capacidad de los procesadores para soportar los altos niveles de radiación del espacio.

Los observadores también han destacado la dificultad de soportar temperaturas extremas o de evitar daños causados por residuos espaciales o por micrometeoritos.

La Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS, por sus siglas en inglés) afirmó estar “desanimada y consternada” por la decisión.

“La constelación propuesta significaría socavar décadas de inversiones federales en instalaciones astronómicas y la capacidad de los astrónomos y de la gente de disfrutar y estudiar el cielo nocturno”, señaló la AAS en un comunicado.

La sociedad apuntó que la constelación implica “objetos más grandes (y por tanto, más brillantes) y más numerosos”, por lo que los satélites serán “visibles, al ser objetos extremadamente brillantes, durante largos periodos en el cielo nocturno”.

“Expandir drásticamente satélites en el espacio tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y también en el futuro de nuestro planeta”, alertó Jan Hasselman, un veterano abogado de la oenegé Earthjustice, en un comunicado.

No obstante, el espacio ofrece numerosas ventajas para la instalación de un centro de datos en comparación con la Tierra.

Gracias a una órbita denominada heliosíncrona, un satélite puede, entre otras cosas, captar energía solar de forma continua y con una eficiencia ocho veces superior a la de su equivalente en Tierra.

SpaceX hizo su salida a bolsa en junio, recaudando cerca de 85.700 millones de dólares.

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