Las autoridades emitieron recomendaciones. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) podría registrar caída de nieve o aguanieve durante el fin de semana del 27 al 29 de noviembre de 2026, además de lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas de hasta -2 grados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, informó la Secretaría de Gestión INtegral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), en contexto de la primera tormenta invernal que se avecina.

La dependencia capitalina emitió un aviso especial por cambios en las condiciones meteorológicas este miércoles 25 de noviembre, ante el descenso de temperaturas previsto para la capital.

¿En qué zonas de la CDMX podría caer nieve este fin de semana?

De acuerdo con el aviso, la caída de nieve o aguanieve podría presentarse en las zonas altas del sur y poniente de la capital del país, principalmente durante la noche del viernes 27 y la mañana del sábado 28 de noviembre.

La cobertura nevada podría mantenerse hasta la mañana del domingo 29 de noviembre, cuando también se esperan heladas al amanecer en las zonas altas de la capital.

El pronóstico meteorológico nacional advierte sobre la posibilidad de este fenómeno en zonas ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

CDMX tendrá temperaturas de hasta -2 grados y lluvias fuertes

Protección Civil capitalina informó que las lluvias podrían ser persistentes desde la mañana del viernes hasta la mañana del sábado, con acumulados que podrían superar los 70 milímetros.

No se descarta que las precipitaciones continúen durante la tarde del sábado. Además, se esperan las siguientes condiciones meteorológicas:

Viernes 27 de noviembre : lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas mínimas de -2 a 6 grados, máximas de 8 a 13 grados en el valle y posible caída de nieve durante la noche.

: lluvias fuertes a muy fuertes, temperaturas mínimas de -2 a 6 grados, máximas de 8 a 13 grados en el valle y posible caída de nieve durante la noche. Sábado 28 de noviembre : temperaturas mínimas de -2 a 6 grados, máximas de 8 a 13 grados en el valle, posible caída de nieve durante la mañana y lluvias que podrían continuar por la tarde.

: temperaturas mínimas de -2 a 6 grados, máximas de 8 a 13 grados en el valle, posible caída de nieve durante la mañana y lluvias que podrían continuar por la tarde. Domingo 29 de noviembre: cielo despejado, heladas al amanecer en zonas altas y temperaturas máximas de 16 a 19 grados.

Durante el viernes y sábado también se pronostican rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en la capital.

Primera tormenta invernal: ¿cómo estará el clima en otros estados de México?

A partir del jueves 26 de noviembre, la primera tormenta invernal de la temporada se formará sobre el occidente del territorio nacional y provocará lluvias intensas, un marcado descenso de temperaturas y posibles nevadas en distintas entidades.

Durante el viernes y sábado, sus efectos se extenderán hacia el centro y sur de México, con temperaturas de hasta -10 grados en algunas zonas serranas.

¿Cuál será el clima del jueves 26 de noviembre?

Se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de 75 a 150 milímetros, en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

Durante la noche podría registrarse caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Las temperaturas mínimas durante la madrugada del viernes serán las siguientes:

De -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora y Coahuila.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

En contraste, Guerrero y las costas de Oaxaca y Chiapas tendrán temperaturas máximas de 35 a 40 grados.

¿Cuál será el clima del viernes 27 de noviembre?

La primera tormenta invernal ocasionará lluvias torrenciales de hasta 250 milímetros en zonas de Michoacán y Guerrero, así como lluvias intensas en Jalisco, Colima, Estado de México y Guanajuato.

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

La posibilidad de nieve o aguanieve se extenderá durante la noche hacia zonas ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada del sábado serán:

De -10 a -5 °C : zonas serranas de Durango y Chihuahua.

: zonas serranas de Durango y Chihuahua. De -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

En Sonora, Sinaloa y las costas de Oaxaca y Chiapas se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados.

¿Cuál será el clima del sábado 28 de noviembre?

El ambiente frío a muy frío continuará en entidades del norte y centro de México. Además, se pronostican lluvias torrenciales en Guerrero y Oaxaca, intensas en Puebla y muy fuertes en el Estado de México y Morelos.

Durante la madrugada del domingo se esperan las siguientes temperaturas mínimas:

De -5 a 0 °C : zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

También se esperan rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en Sonora y Chihuahua.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 35 y 40 grados en el sur de Sonora, Sinaloa, Campeche y las costas de Oaxaca y Chiapas.

¿Cuál será el clima para el domingo 29 de noviembre?

La primera tormenta invernal se debilitará sobre el golfo de México y dejará de afectar al país, por lo que disminuirá la probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, persistirán las lluvias en entidades del sur y sureste, principalmente en Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la madrugada del lunes 30 de noviembre se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Michoacán y Estado de México.

Por otra parte, un frente frío se aproximará al noreste del país y generará rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

¿En qué otros estados de México podría caer nieve?

Además de la Ciudad de México, el pronóstico contempla la posible caída de nieve o aguanieve en otros 11 estados entre el jueves y el sábado:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Morelos

Veracruz

En Jalisco, Colima y Michoacán, el fenómeno podría comenzar desde la noche del jueves en zonas montañosas.

Durante la noche del viernes, las condiciones se extenderán hacia zonas elevadas del centro del país, mientras que el sábado también existe la posibilidad de nevadas en zonas de Veracruz ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Recomendaciones ante el frío y las lluvias en CDMX

Ante las bajas temperaturas y las lluvias previstas para este fin de semana, Protección Civil capitalina recomienda:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

No utilizar anafres ni braseros en espacios cerrados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Las lluvias fuertes a intensas también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas del país.

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