Tandeo de agua. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) dio a conocer el calendario de tandeo que se aplicará los días 27, 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Calendario de tandeo en Guadalajara, este fin de semana

De acuerdo con el calendario oficial de la SIAPA, en las colonias que forman parte de las siguientes zonas se aplicará el esquema de rotación del servicio de agua durante los próximos tres días.

Viernes 27 de noviembre: zonas 1, 3 y 6

Sábado 28 de noviembre: zonas 4, 6 y 7

Domingo 29 de noviembre: zonas 1, 2, 4, 6, y 7

Para cualquier duda o aclaración se puede consultar el sitio rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx, donde hay más información al respecto.

Calendario semanal del esquema rotatorio

Lunes: zonas 1, 2, 4 y 5

Martes: zonas 2, 4 y 5

Miércoles: zonas 3 y 5

Jueves: zonas 1, 2, 3 y 5

Viernes: zonas 1, 3 y 6

Sábado: zonas 4, 6 y 7

Domingo: zonas 1, 2, 4, 6, y 7

¿Cómo funciona el esquema de tandeos en Guadalajara y el área metropolitana?

No afectará a toda el Área Metropolitana de Guadalajar a, únicamente a los hogares suministrados por la Planta Potabilizadora 1, que representan el 40% de los hogares de la ciudad.

a, únicamente a los hogares suministrados por la Planta Potabilizadora 1, que representan el 40% de los hogares de la ciudad. Será un esquema rotatorio , es decir, turnado a distintas zonas de la ciudad en distintos días, a través de un calendario.

, es decir, turnado a distintas zonas de la ciudad en distintos días, a través de un calendario. Cada zona tendrá de 3 a 4 racionamientos por semana por máximo un día, lo que buscará disminuir las afectaciones al mínimo.

por máximo un día, lo que buscará disminuir las afectaciones al mínimo. No serán cortes totales. Los racionamientos consistirán en una disminución de la presión con la que se abastece el agua hacia los hogares.

con la que se abastece el agua hacia los hogares. Se contará con suministro de pipas y plantas potabilizadoras en las zonas afectadas.

¿Dónde reportar la falta de agua al SIAPA?

Ante las quejas de usuarios que no consiguen comunicarse con el organismo, Jáuregui Castañeda reconoció que SiapaTel enfrenta problemas debido a la antigüedad de su tecnología y a su capacidad limitada para atender las solicitudes.

Como alternativa, pidió utilizar SiapaBot, el servicio de atención mediante chatbot, para reportar fallas de presión, bolsas de aire y problemas de calidad del agua.

Los reportes pueden realizarse por WhatsApp al número 33 5164 4440.

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