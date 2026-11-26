El chofer escapó del lugar. Foto: Genaro Zepeda

Al menos 20 personas lesionadas, en su mayoría estudiantes universitarios, dejó un aparatoso accidente de la unidad 49 de la ruta Transportes Unidos Huejotzingo (UTH), registrado la mañana de este jueves sobre el bulevar Forjadores, a la altura de la colonia Manantiales del municipio poblano de San Pedro Cholula, Puebla.

¿Qué se sabe del accidente en Puebla?

De acuerdo con testimonios de los pasajeros, el conductor circulaba a exceso de velocidad con dirección a la ciudad de Puebla y presuntamente competía por el pasaje con otra unidad del transporte público, cuando un taxi foráneo le habría cerrado el paso.

#LosTitulares Microbús del transporte público de la Ruta #Huejotzingo – #Puebla perdió el control y se impactó en la barda del Centro Nocturno BOOS en la zona del Boulevard Forjadores, altura de #Momoxpan, rumbo a Cholula.



Se reportan más de 40 personas lesionadas quienes iban… pic.twitter.com/1AfJUQ568u — LosTitulares (@_LosTitulares) November 26, 2026

En un intento por evitar la colisión, el chofer realizó una maniobra brusca, perdió el control del camión, invadió los carriles del sentido contrario y terminó impactándose contra el establecimiento denominado Boss Night Club, donde la unidad quedó incrustada en uno de los muros.

Al momento del accidente, en el camión viajaban más de 40 personas, principalmente jóvenes universitarios que se dirigían a sus instituciones educativas, así como adultos que tenían previsto realizar diversos trámites en la capital poblana.

Chofer y cobrador se dan a la fuga

Tras el impacto, el conductor y el cobrador se dieron a la fuga, dejando abandonada la unidad y a los pasajeros lesionados. Paramédicos de San Pedro Cholula acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los afectados, quienes presentaron golpes en la cabeza, el rostro, los brazos y otras partes del cuerpo, al menos 10 jóvenes tuvieron dificultades para ponerse de pie debido a las lesiones.

Después de recibir atención, varios estudiantes se retiraron por sus propios medios para continuar con sus actividades académicas, pese a presentar diversos golpes.

Los usuarios del transporte público manifestaron su indignación por la conducta del chofer, a quien señalaron por circular a exceso de velocidad y participar en una competencia con otra unidad, sin importar que transportaba a más de 40 personas.

Finalmente, una grúa retiró el camión siniestrado, mientras que el establecimiento comercial quedó con un boquete de considerables dimensiones en uno de sus muros. Durante la atención del accidente se observó únicamente la presencia de personal de emergencia y seguridad de San Pedro Cholula, sin que arribaran autoridades estatales al lugar.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del conductor y del cobrador, así como las sanciones que podrían enfrentar el operador y el concesionario de la ruta UTH por estos hechos.

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