Captura de pantalla de Threema.

Threema es una aplicación de mensajería instantánea que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) recomendó como canal de comunicación para recibir denuncias sobre cárteles mexicanos, funcionarios corruptos y redes criminales vinculadas con el lavado de dinero.

A través de su cuenta de X, Terry Cole, director de la DEA, invitó a la población a compartir información mediante los canales autorizados y destacó que las denuncias pueden realizarse de manera confidencial y anónima.

¿Qué es Threema y cómo funciona la app que utiliza la DEA?

Threema es una aplicación de mensajería instantánea desarrollada en Suiza en 2012, enfocada en la privacidad y la protección de las comunicaciones de sus usuarios.

Al igual que WhatsApp, permite enviar mensajes, compartir archivos, realizar llamadas y crear conversaciones grupales. Sin embargo, una de sus principales diferencias es que no requiere obligatoriamente un número telefónico o correo electrónico para utilizarla.

En su lugar, la plataforma genera un identificador único de ocho caracteres, conocido como Threema ID, mediante el cual los usuarios pueden establecer comunicación.

La aplicación también utiliza cifrado de extremo a extremo, una tecnología que protege el contenido de los mensajes para que únicamente el remitente y el destinatario puedan leerlos.

¿Cuánto cuesta Threema en México y cómo descargarla?

A diferencia de otras aplicaciones de mensajería instantánea, Threema requiere un pago para su descarga. En México, el precio consultado es de 139 pesos, aunque puede variar según la tienda digital.

En UnoTV descargamos Threema para conocer su funcionamiento y estos son los pasos que debes seguir para configurar la aplicación:

Paso 1. Busca Threema en la tienda de aplicaciones de tu celular, realiza el pago y descárgala

Captura de pantalla de Threema.

Paso 2. Abre la aplicación y genera tu Threema ID, un identificador único de usuario

Captura de pantalla de Threema.

Paso 3. Establece una contraseña para proteger la copia de seguridad de tu cuenta

Captura de pantalla de Threema.

Paso 4. Elige un alias o nombre de usuario

Elige un alias o nombre de usuario Paso 5. Vincula tu número de teléfono celular, si así lo deseas

Vincula tu número de teléfono celular, si así lo deseas Paso 6. Verifica el número vinculado mediante el código que recibirás por mensaje SMS

Verifica el número vinculado mediante el código que recibirás por mensaje SMS Paso 7. Selecciona si deseas sincronizar los contactos de tu celular

Selecciona si deseas sincronizar los contactos de tu celular Paso 8. Presiona la opción “Completar” para finalizar la configuración

Una vez terminado el proceso, podrás comenzar a utilizar la aplicación y agregar usuarios mediante su Threema ID

Cabe destacar que vincular un número telefónico y sincronizar los contactos es opcional.

¿Cómo denunciar ante la DEA mediante Threema?

El director de la DEA dio a conocer los canales de denuncia destinados a recibir información sobre organizaciones criminales en Sinaloa.

“Si tienes información, comunícate con la DEA a través de los canales de denuncia designados. Puedes denunciar de forma confidencial y anónima”, escribió Terry Cole en X.

Los medios de comunicación habilitados para Sinaloa son los siguientes:

WhatsApp y Signal: +1-858-298-5670

+1-858-298-5670 ID de Threema: PTJ4HS3J

PTJ4HS3J Correo electrónico: MFSinaloaTipLine@dea.gov.

La agencia estadounidense busca recibir información sobre integrantes y colaboradores de organizaciones terroristas extranjeras, funcionarios corruptos que brindan apoyo a estos grupos y personas involucradas en el lavado de dinero para financiar el narcoterrorismo.

Cole también anunció canales de denuncia específicos para Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Tu información importa. Tu identidad y tu seguridad importan”, destacó el director de la DEA.

Threema también ha sido vinculada con investigaciones contra el CJNG

La aplicación de mensajería también ha aparecido en investigaciones de autoridades mexicanas relacionadas con el crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Colima informó sobre la detención de ocho policías municipales de Manzanillo por presuntamente filtrar información y brindar apoyo al Cártel Jalisco Nueva Generación mediante Threema.

En conferencia de prensa, Bryant García, fiscal general de Colima, señaló que los elementos de seguridad presuntamente compartían información policial con la organización criminal.

La plataforma también está dirigida a particulares, empresas e instituciones que buscan proteger sus comunicaciones.