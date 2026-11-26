Prevén lluvias fuertes en el Estado de México. Cuartoscuro

Este jueves 26 de noviembre, el clima en la Ciudad de México (CDMX) estará marcado por un ambiente de fresco a templado, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos durante la tarde.

La capital del país registrará temperaturas mínimas de 10 a 12 grados, mientras que las máximas alcanzarán entre 19 y 21 grados. También se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 26 de noviembre?

Durante la tarde se pronostican intervalos de chubascos en la Ciudad de México, con acumulaciones de lluvia de entre 5 y 25 milímetros en un periodo de 24 horas.

Las condiciones meteorológicas previstas para este jueves en la capital son:

Temperatura mínima: de 10 a 12 °C.

de 10 a 12 °C. Temperatura máxima: de 19 a 21 °C.

de 19 a 21 °C. Lluvias: intervalos de chubascos.

intervalos de chubascos. Cielo: medio nublado a nublado.

medio nublado a nublado. Viento: del norte de 10 a 20 km/h.

del norte de 10 a 20 km/h. Rachas de viento: de 30 a 40 km/h.

Prevén lluvias fuertes en el Estado de México

A diferencia de la capital, en el Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes durante la tarde, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

Estas precipitaciones podrían provocar:

Incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Deslaves.

Inundaciones.

Encharcamientos.

Visibilidad reducida.

Además, durante las primeras horas del jueves se prevé la presencia de bruma y bancos de niebla en zonas altas de la entidad mexiquense.

¿Qué temperaturas se esperan en Toluca?

Para Toluca, Estado de México, el pronóstico indica temperaturas más bajas que en la Ciudad de México, con una mínima de entre 6 y 8 grados, así como una máxima de 15 a 17 grados.

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