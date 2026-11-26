Fotos: Cuartoscuro / AFP

La solicitud formal de extradición de Inés Gómez Mont presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante autoridades españolas pone nuevamente sobre la mesa cómo funciona el mecanismo de cooperación judicial entre México y España, qué condiciones deben cumplirse para concretar la entrega de una persona y en qué casos puede rechazarse.

El procedimiento está regulado por el Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España, firmado el 21 de noviembre de 1978, que entró en vigor el 1 de junio de 1980, así como por sus protocolos modificatorios de 1995 y 1999.

La petición contra la exconductora de televisión ocurre después de que llegó a Madrid, procedente de Estados Unidos, donde fue detenida por cuestiones migratorias.

De acuerdo con la FGR, Gómez Mont cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en México: una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por presunta defraudación fiscal equiparada.

La Fiscalía confirmó que ya presentó formalmente la solicitud ante las autoridades competentes del Reino de España, con fundamento en el tratado bilateral.

¿Cómo funciona el tratado de extradición entre México y España?

El Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre México y España fue firmado el 21 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México y entró en vigor el 1 de junio de 1980. Su objetivo es establecer las condiciones bajo las cuales ambos países pueden entregarse personas que enfrentan procesos penales o que deben cumplir una pena de prisión impuesta por un tribunal.

Para que una extradición pueda concederse, el tratado establece una serie de requisitos:

Que el delito sea reconocido en ambos países: la conducta por la que se solicita la entrega debe constituir un delito tanto en México como en España.

Requisito sobre la pena: los hechos deben estar sancionados con una pena cuyo máximo sea superior a un año de prisión. Si se trata de ejecutar una sentencia, deben quedar al menos seis meses por cumplir.

Documentación judicial: la solicitud debe incluir una descripción de los hechos, resoluciones judiciales como una orden de aprehensión, las disposiciones legales aplicables y datos que permitan identificar a la persona reclamada.

las disposiciones legales aplicables y datos que permitan identificar a la persona reclamada. Solicitud por vía diplomática: el requerimiento formal debe transmitirse mediante los canales diplomáticos establecidos en el tratado.

Estos elementos están contemplados en los artículos 1, 2, 14 y 15 del acuerdo bilateral.

¿En qué casos puede rechazarse una extradición?

El tratado también establece circunstancias en las que un país puede negar la entrega de una persona reclamada por otro Estado.

Entre ellas se encuentran los delitos considerados políticos, cuando existen motivos fundados para creer que la solicitud busca perseguir a una persona por su raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas; los delitos estrictamente militares; y aquellos casos en los que la persona ya fue juzgada por los mismos hechos en el país requerido.

También puede rechazarse si la responsabilidad penal se extinguió por prescripción u otra causa conforme a la legislación de cualquiera de los dos países, o si el Estado requerido tiene competencia para juzgar el delito bajo sus propias leyes.

El tratado contempla, además, garantías en casos de condenas en ausencia del acusado y cuando el delito pudiera ser castigado con pena capital, así como la prohibición de entregar a una persona para que sea juzgada por tribunales de excepción.

¿Qué papel tiene la doble nacionalidad en una extradición?

La doble nacionalidad puede convertirse en un factor determinante, pero no significa que una persona quede automáticamente protegida frente a una solicitud de extradición.

El artículo 7 del tratado entre México y España establece que ambos países tienen la facultad de negar la extradición de sus propios nacionales. La nacionalidad se determina al momento de tomar la decisión y, si el Estado requerido decide no entregar a la persona por ese motivo, deberá informar a sus autoridades judiciales para que analicen si corresponde iniciar un procedimiento penal conforme a sus leyes.

En el caso de Inés Gómez Mont, su nacionalidad española podría ser uno de los elementos que las autoridades de ese país valoren al resolver la solicitud mexicana. Sin embargo, contar con nacionalidad española no implica, por sí solo, que la extradición vaya a ser rechazada.

La resolución dependerá de la revisión del expediente, los requisitos del tratado y las disposiciones legales aplicables en España.

Casos de extradición de España a México que han marcado la cooperación bilateral

La entrega de personas requeridas por la justicia mexicana desde España ha ocurrido en distintos casos relacionados con delitos como homicidio, extorsión, robo, trata de personas y delitos contra la salud.

2025: extradición por delito contra la salud

En octubre de 2025, la FGR informó que recibió de España a Ricardo “R”, de nacionalidad mexicana, requerido por un tribunal de la Ciudad de México por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio. La entrega se realizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas.

2023: extradición por homicidio calificado en Coahuila

En marzo de 2023, México recibió de España a Timoteo “B”, requerido por autoridades judiciales de Coahuila por su probable responsabilidad en homicidio calificado. La FGR informó que el hombre había participado en un enfrentamiento durante una fiesta de graduación en Torreón, en el que una persona resultó lesionada y posteriormente falleció.

2021: caso relacionado con trata de personas y explotación sexual

En septiembre de 2021, la FGR informó sobre la extradición desde España de Joseph “C”, de nacionalidad venezolana, señalado por su probable responsabilidad en delitos de trata de personas y explotación sexual, relacionados con hechos presuntamente ocurridos en la Ciudad de México entre 2017 y 2018.

2016: extradición por extorsión y robo calificado

En agosto de 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó sobre la recepción de una mujer extraditada desde España, quien era requerida por un juez de la Ciudad de México por su probable responsabilidad en extorsión y robo calificado. La entrega se concretó tras agotarse las etapas del procedimiento y la autorización del Consejo de Ministros español.

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