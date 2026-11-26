Las víctimas son originarios de San Martín Texmelucan. Foto: IA

Una compraventa de ganado pactada a través de internet terminó en un hecho delictivo en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán, perteneciente al municipio poblano de Coronango, donde tres comerciantes fueron privados de su libertad por sujetos que presuntamente se hicieron pasar por compradores.

Las víctimas, una mujer y dos hombres originarios de San Martín Texmelucan, fueron rescatadas en un operativo coordinado por la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

¿Qué pasó con los comerciantes de ganado en Coronango?

La tarde-noche del miércoles, una mujer llamó a los números de emergencia tras perder comunicación con sus familiares, quienes habían acudido a Coronango para entregar un pedido de ganado. El reporte movilizó a las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de los comerciantes, al llegar al punto acordado para concretar la venta, varios sujetos los amagaron y les quitaron la camioneta en la que transportaban a los animales. Después, los obligaron a subir a otro vehículo y los llevaron a un inmueble en la privada Santos Degollado, entre las calles Río Bravo y Santos Degollado.

Rescatan a las tres víctimas en San Antonio Mihuacán

Durante el operativo, los uniformados localizaron y liberaron a los tres comerciantes. También aseguraron el vehículo que presuntamente se utilizó para trasladarlos.

Tras el rescate, las víctimas recibieron atención para verificar su estado de salud y acompañamiento para presentar la denuncia ante el Ministerio Público.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones ni han precisado si recuperaron la camioneta en la que viajaban los comerciantes o el ganado.

Otro caso de privación de la libertad en San Antonio Mihuacán

El 30 de julio de 2026, un grupo de sujetos armados irrumpió en establecimientos comerciales de San Antonio Mihuacán y privó de la libertad al propietario de un billar.

Asimismo, en esta localidad se han registrado operativos y cateos por parte de fuerzas estatales y federales en inmuebles presuntamente relacionados con actividades delictivas.

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