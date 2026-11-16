Plan aeronáutico a 15 años: anuncian inversiones para reforzar la seguridad aérea en México

Anuncian plan aeronáutico a 15 años en México. Foto: Pexels.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció un nuevo Plan Nacional de Navegación Aérea con un horizonte de 15 años. Según la dependencia federal, el proyecto contempla diferentes inversiones para mejorar la seguridad de las operaciones aéreas en el país.

Nuevo Plan Nacional de Navegación Aérea

De acuerdo con la SICT, el Gobierno federal cuenta con un nuevo Plan Nacional de Navegación Aérea con un horizonte de 15 años, el cual contempla diferentes inversiones en infraestructura, tecnología y sistemas de comunicación para fortalecer la seguridad de las operaciones aéreas.

Según la dependencia, el documento fue elaborado por Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y publicado el pasado 13 de noviembre en el portal oficial de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Además, las autoridades destacaron que está alineado con el Plan Mundial de Navegación Aérea de la OACI y establece una ruta de trabajo para los próximos tres lustros.

¿Qué cambios contempla el nuevo plan para los aeropuertos?

La SICT explica que el plan incluye las acciones y recursos que SENEAM requiere para mantener la seguridad de las operaciones aéreas en México.

Entre las áreas de infraestructura y tecnología consideradas se encuentran:

Modernización y adquisición de radares

Reforzamiento de centros de control

Sistemas de comunicación aeronáutica

Sistemas de aterrizaje y nuevas tecnologías

Sobre esto, la dependencia explicó que el horizonte de 2035 no significa que las inversiones y mejoras se realizarán hasta ese año, sino que varias acciones de fortalecimiento ya están en marcha.

Proyectos contemplados en el plan

Como parte de las áreas de oportunidad identificadas, la SICT destacó dos proyectos relacionados con las comunicaciones.

El primero es la Red Privada de Telecomunicaciones Aeronáuticas, correspondiente a 2026, el cual busca garantizar la continuidad del servicio y la interconexión de 63 torres de control, cuatro centros de control y 12 subcentros de aproximación radar.

Y el segundo consiste en una nueva red satelital integrada por 40 estaciones, diseñada para mantener las telecomunicaciones entre México y el exterior.

Política Aeronáutica Mexicana aún está pendiente de publicación

Finalmente, la Secretaría informó que la Política Aeronáutica Mexicana todavía no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, señaló que su elaboración contó con la participación de más de mil actores del sector y contempla acciones e inversiones de ejecución inmediata, además de proyectos de mediano y largo plazo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.