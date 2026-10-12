CDMX inicia la semana con lluvias fuertes y máximas de 25 grados

Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se mantendrán este lunes 12 de octubre en la Ciudad de México, como ha sucedido a lo largo de los últimos días.

Las lluvias podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este lunes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Mientras tanto, el SMN informó que la temperatura tendrá un ligero aumento para este inicio de semana, ya que la CDMX alcanzará máximas de 25 °C.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 12 de octubre

De acuerdo con el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con bruma y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar inundaciones.

A su vez, este 12 de octubre se esperan rachas de viento con dirección este y sureste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas

Evita zonas lodosas o inundadas

Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen

Evita pisar cables de electricad caídos

En caso de necesitar ayudar, marca al 911

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o si conduces un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/8QDj9vEdkc — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 12, 2026

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