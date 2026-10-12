CDMX inicia la semana con lluvias fuertes y máximas de 25 grados

| 03:07 | Ángel Sánchez | Uno TV

Ante el pronóstico de lluvias, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para la población.
Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias se mantendrán este lunes 12 de octubre en la Ciudad de México, como ha sucedido a lo largo de los últimos días.

Las lluvias podrían presentarse a lo largo de las primeras horas de este lunes, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Mientras tanto, el SMN informó que la temperatura tendrá un ligero aumento para este inicio de semana, ya que la CDMX alcanzará máximas de 25 °C.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 12 de octubre

De acuerdo con el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con bruma y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar inundaciones.

A su vez, este 12 de octubre se esperan rachas de viento con dirección este y sureste, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • No tires basura en las calles y mantén limpias coladeras y banquetas
  • Evita zonas lodosas o inundadas
  • Si manejas, enciende tus intermitentes, reduce la velocidad y evita que los vidrios se empañen
  • Evita pisar cables de electricad caídos
  • En caso de necesitar ayudar, marca al 911

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Hoy No Circula lunes 12 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex: autos con engomado amarillo, placas 5 y 6

Ciudad de México

Hoy No Circula lunes 12 de octubre de 2026 en CDMX y Edomex: autos con engomado amarillo, placas 5 y 6

Universidad La Salle pide ayuda para localizar a Danna Karla, de 15 años, desaparecida en CDMX

Ciudad de México

Universidad La Salle pide ayuda para localizar a Danna Karla, de 15 años, desaparecida en CDMX

Metro CDMX: servicio sin cierres previstos para este lunes 12 de octubre

Ciudad de México

Metro CDMX: servicio sin cierres previstos para este lunes 12 de octubre

CDMXLluvias