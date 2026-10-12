Japón y Corea del Sur alertan tras lanzamientos de misiles de Corea del Norte

Japón y Corea del Sur alertan por misiles norcoreanos. Foto: AFP

Japón y Corea del Sur alertaron este lunes sobre el lanzamiento de varios misiles balísticos de Corea del Norte, detectados en un intervalo de aproximadamente 20 minutos. Hasta el momento, Pyongyang no ha reivindicado las pruebas y las autoridades japonesas no han reportado daños.

El Ministerio de Defensa de Japón informó en dos publicaciones, separadas por unos 15 minutos, sobre objetos que podrían corresponder a misiles balísticos lanzados desde Corea del Norte. Tras las detecciones, el Gobierno japonés pidió reforzar las medidas de seguridad para prevenir riesgos. Posteriormente, actualizaron que los misiles ya habían caído.

Se ha lanzado desde Corea del Norte lo que podría ser un misil balístico. Informaremos tan pronto como haya actualizaciones.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instruyó a las autoridades a informar oportunamente a la población, garantizar la seguridad de aeronaves y embarcaciones, y tomar precauciones ante posibles contingencias.

Corea del Norte lanza misiles balísticos: esto se sabe

Por su parte, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó lanzamientos consecutivos registrados entre las 9:20 y las 9:40 horas, tiempo local. De acuerdo con Jang Do Young, director de asuntos públicos del organismo, se detectaron distintos tipos de misiles balísticos.

Según mencionó el portavoz surcoreano, uno de los proyectiles recorrió más de 900 kilómetros. El Ejército mantiene la vigilancia para detectar posibles lanzamientos adicionales y comparte información con Estados Unidos y Japón.

¿Por qué Corea del Norte lanzó los misiles?

Jang Do Young señaló que, en una primera evaluación, los lanzamientos podrían ser una respuesta a la prueba de un misil hipersónico realizada por Corea del Sur. También los relacionó con el desarrollo de las capacidades de defensa norcoreanas.

El portavoz indicó que el ensayo mostraría avances en el programa militar de Pyongyang y sus capacidades de lanzamiento. Sin embargo, las autoridades surcoreanas aún deben analizar las características de los proyectiles para determinar sus especificaciones.

Por ahora, las autoridades surcoreanas y japonesas mantienen la vigilancia y continúan evaluando los datos del lanzamiento.

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