Realizan celebración “A Favor de la Mujer y de la Vida” en más de 80 localidades de México

| 01:00 | F. López | Uno TV

El encuentro masivo llamó a impulsar mejores condiciones para las mujeres y combatir la violencia familiar.
Realizan celebración “A Favor de la Mujer y de la Vida” en más de 80 localidades de México
Foto: Especial

Cerca de medio millón de personas participaron en la sexta Celebración Nacional “A Favor de la Mujer y de la Vida”, realizada de manera simultánea en más de 80 poblaciones del país, bajo el lema “Anunciamos la paz”, informaron los organizadores.

La jornada se llevó a cabo este domingo con un encuentro masivo en la Ciudad de México y actividades en distintas regiones, mientras los organizadores señalaron que millones de personas más se sumaron a través de redes sociales para expresar su llamado a la paz y la reconciliación.

Durante el evento participaron niños, jóvenes y adultos de distintos sectores sociales y credos, con un mensaje central que destacó la importancia del diálogo, la solidaridad y el encuentro para enfrentar la violencia, la polarización y los problemas que afectan a las familias.

Uno de los momentos principales fue la lectura del manifiesto “A Favor de la Mujer y de la Vida 2026”, en el que los participantes plantearon la necesidad de acompañar a las mujeres embarazadas y a sus familias, así como de garantizar apoyos para evitar situaciones de miedo, soledad o desamparo.

El documento también llamó a impulsar mejores condiciones de salud y laborales para las mujeres embarazadas, programas contra la violencia familiar y medidas que permitan vivir la maternidad en condiciones seguras, especialmente para quienes enfrentan contextos de vulnerabilidad.

Toda vez que la celebración concluyó con un llamado a promover una cultura de paz, solidaridad y respeto a la dignidad humana. Según el comunicado, la iniciativa de la sociedad civil cuenta con el respaldo de más de mil organizaciones.

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