¡Frío y más lluvia! Se prevé domingo de descenso de temperatura en CDMX

| 03:58 | Ángel Sánchez | Uno TV

Las lluvias podrían provocar inundaciones, mientras que las ráfagas de viento podrían derivar en derribo de árboles o cableado.
Frío y lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 11 de octubre las lluvias continuarán en la Ciudad de México, como ha sucedido a lo largo de los últimos días.

Por otra parte, la temperatura tendrá una ligera disminución, pues se prevén máximas de 22 °C para este domingo.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 11 de octubre

De acuerdo con el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 11 a 13 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En ambas entidades se prevén lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar inundaciones.

Asimismo, este 11 de octubre se esperan rachas de viento con dirección sur, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

En caso de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

  • Limpia parabrisas, espejos y faros
  • Evita que los vidrios se empañen
  • Enciende las luces intermitentes
  • Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre autos
  • No cruces por lugares inundados

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