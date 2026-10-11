Dos trabajadores de Pemex resultan heridos tras ataque armado en refinería de Minatitlán

Trabajadores de refinería de Minatitlán resultan heridos. Foto: Cuartoscuro

Esta madrugada, Petróleos Mexicanos (Pemex) mencionó que dos de sus trabajadores resultaron lesionados durante un ataque armado en la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz, ocurrido poco antes de la medianoche.

Los trabajadores de seguridad de Pemex se encontraban en la entrada norte de la planta cuando ocurrió la agresión. De acuerdo con los reportes sobre el incidente, los atacantes llegaron en motocicleta y dispararon contra el personal de vigilancia.

El hecho provocó una movilización de corporaciones de seguridad en las inmediaciones de la instalación petrolera. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se han revelado las causas del ataque.

#Pemex informa que dos trabajadores resultaron lesionados en la portada norte de la refinería Minatitlán.



La empresa colabora con las autoridades competentes para la atención del caso.



Pemex continuará informando conforme se disponga de información verificada. — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 11, 2026

Ataque armado contra trabajadores de Pemex en Minatitlán

A través de un comunicado, Pemex informó que dos de sus trabajadores resultaron heridos por un ataque directo en la refinería de Minatitlán y señaló que colabora con las autoridades correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Los trabajadores se encontraban en funciones en uno de los accesos de la planta cuando fueron agredidos. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente sus identidades ni se ha precisado su estado de salud.

Despliegan operativo de seguridad en la refinería

Tras la agresión, elementos de distintas corporaciones acudieron a la zona para implementar un operativo de seguridad. En las acciones participaron integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal.

Personal ministerial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz realiza las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la agresión e identificar a quienes participaron.

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